Після перемоги Україна зможе стати членом НАТО, переконаний міністр.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що до наступного літа Україна здобуде перемогу у війні.

В інтерв'ю CNN він сказав, що розглядає саміт НАТО у 2024 році як можливість для прийняття України до Альянсу. "Хто знає, може бути, це буде дуже важливий день для України. Це всього лише мій прогноз", - додав міністр у розмові з журналістом.

На запитання, чи думає він, що війна закінчиться до наступного літа, він швидко відповів: "Так. Ми переможемо в цій війні". Резніков переконаний, що після закінчення війни членство України в НАТО буде в інтересах самого Альянсу.

Відео дня

"Тому що ми стали справжнім східним щитом НАТО або східним щитом Європи. Україна отримала реальний бойовий досвід - як стримувати росіян, перемагати їх, бити стандартними для НАТО озброєннями", - зазначив він.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

У Сполучених Штатах вважають, що зараз йдуть "відносно ранні дні" українського контрнаступу. За їхніми даними, Україна звільнила близько 50% території, захопленої окупантами за час війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що зараз загарбники зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Водночас російські окупанти намагаються протистояти просуванню українських сил на Запорізькому та Херсонському напрямках. Також ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: