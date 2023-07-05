Генерал зауважив, що регулярно відвідує підрозділи на передовій, щоб контролювати відпрацювання стратегії на місці.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський зізнався, що не знає коли закінчиться війна в Україні.

Про це він заявив під час інтерв'ю ABC News. Відповідаючи на запитання журналістки, коли закінчиться війна, Сирський відповів: "Не знаю".

За словами генерала, на Україну не тиснуть у проведенні контрнаступу. Все залежить від українського командування та воїнів.

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"Ми розуміємо, що нам хочеться сьогодні, наприклад, вийти на якийсь рубіж, але я тому постійно й відвідую свої війська на передовій. Оскільки одна справа - відпрацювати якийсь план в тилу, інша - подивитися, як досягнути успіху на землі, під час шаленого опору противника", – розповів Сирський.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що у Збройних сил України є все шанси закінчити гарячу фазу війни до осені або до кінця 2023 року.

Натомість полковник ЗСУ в запасі Роман Світан певен, що розв'язана Росією війна проти України закінчиться у 2024 році.

Головнокомандувач силами оборони Естонії генерал Мартін Херем в інтерв'ю місцевому телебаченню заявив, що війна в Україні не закінчиться доти, доки Росія як держава не зміниться, чи не розпадеться на маленькі держави.

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