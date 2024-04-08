Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував дозволити мобілізацію засуджених. Втім, призивати будуть не всіх.
"Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект 11079-1, який дозволяє мобілізацію засуджених до позбавлення та обмеження волі", - розповів у коментарі РБК-Україна голова комітету Сергій Іонушас.
Нардеп зазначив, що мобілізацію буде заборонено для засуджених за:
- злочини проти національної безпеки;
- тероризм;
- вбивство двох або більше людей;
- зґвалтування;
- педофілію;
- ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.
Мобілізація засуджених: що відомо
Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний категорично висловився проти мобілізації ув'язнених.
Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію. В комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки повідомили, що в разі його ухвалення засуджених, які не перебувають у місцях позбавлення волі, зможуть мобілізувати.