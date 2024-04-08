Деякі категорії засуджених не підлягатимуть мобілізації.

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував дозволити мобілізацію засуджених. Втім, призивати будуть не всіх.

"Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект 11079-1, який дозволяє мобілізацію засуджених до позбавлення та обмеження волі", - розповів у коментарі РБК-Україна голова комітету Сергій Іонушас.

Нардеп зазначив, що мобілізацію буде заборонено для засуджених за:

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злочини проти національної безпеки;

тероризм;

вбивство двох або більше людей;

зґвалтування;

педофілію;

ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.

Мобілізація засуджених: що відомо

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний категорично висловився проти мобілізації ув'язнених.

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію. В комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки повідомили, що в разі його ухвалення засуджених, які не перебувають у місцях позбавлення волі, зможуть мобілізувати.

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