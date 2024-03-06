За його словами, від першої категорії "не у захваті" самі військові.

Міністерство юстиції України не планує надавати право мобілізуватися до армії ув'язненим, які скоїли злочини на службі, а також злочини проти державності.

Про це розповів очільник міністерства Денис Малюська в ефірі інформаційного телемарафону. Він зазначив, що вважає за краще дозволити військовим командирам самим обирати, кого вони готові долучити до війська, однак питання виключення цих двох категорій засуджених обговорюється.

"Військові, наприклад, не дуже у захваті, якщо ми будемо відпускати тих, хто вчинив воєнні злочини. Наприклад, під час проходження служби вже наробив якоїсь біди в армії. Відпускати таких людей вдруге не дуже хочеться", - сказав Малюська.

Міністр зазначив, що мова йде не про дезертирів, а про людей, які вчиняли злочини, перебуваючи на військовій службі. Також не підлягатимуть мобілізації дердавні зрадники. "У інших випадках цілком можна працювати з таким контингентом, чимало з них є дуже патріотично налаштованими", - каже міністр.

Мобілізація засуджених: що відомо

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний категорично висловився проти мобілізації ув'язнених.

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію. В комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки повідомили, що в разі його ухвалення засуджених, які не перебувають у місцях позбавлення волі, зможуть мобілізувати.

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