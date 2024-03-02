Веніславський зазначив, що це неможливо для засуджених за важкі статті.

Законопроект про мобілізацію передбачає, що частина засуджених може долучатися до ЗСУ.

Як повідомив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна", засуджені, які не перебувають у місцях позбавлення волі можуть бути мобілізовані після прийняття нового закону.

"Ми передбачимо, щоб засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його в місцях пенітенціарної системи (або засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі), можуть бути мобілізовані, вони також будуть взяті на військовий облік", - зазначив Веніславський.

За його словами, засуджені, які перебувають у місцях позбавлення волі теж отримають можливість захищати Україну на фронті. Втім, це неможливо для засуджених за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини і деяких інших найбільш сенситивних злочинів.

Закон про мобілізацію в Україні - останні новини

Кабмін наприкінці січня передав до парламенту оновлену версію проєкту закону про мобілізацію. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня 2023 року, уряд відкликав через критику законопроєкту в парламенті та суспільстві.

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні за урядовий законопроєкт про мобілізацію. За нього проголосували 243 народні депутати. Тепер профільний Комітет має розібратися з поправками до документа.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізації. Втім, члени комітету підтримали пропозицію щодо позбавлення права керувати авто.

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