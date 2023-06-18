Леся Василенко зазначила, що контрнаступ торкнувся всіх в країні.

Постійні обстріли з боку Російська Федерація заважають відновленню України. Найбільшою проблемою є відновлення доріг.

Видання The Guardian пише, що народна депутатка Леся Василенко, виступаючи на конференції з відновлення України в Лондоні, розповіла, що щоденні і нічні обстріли викликають хаос і "масові руйнування критично важливої інфраструктури, необхідної для функціонування країни".

За її словами, відновлення доріг є "найбільшою проблемою на даний момент", додавши, що "зараз необхідно відновити близько 25 000 км доріг, щоб громади продовжували функціонувати належним чином"

"Поки Великобританія і світ святкують День батька, в Україні мільйони дітей розлучені зі своїми батьками, які або борються на передовій, або українські діти знаходяться за межами таких країн, як Великобританія, в пошуках притулку, в той час як їхні батьки залишаються готовими до бою. в Україні", - зазначила політик.

Крім того, вона зазначила, що контрнаступ торкнувся всіх в країні, навіть тих, хто знаходиться далеко від лінії фронту.

"Це інтенсивно. Щоразу, коли Україна бере гору в зоні бойових дій... Росія запускає ракети і безпілотники по мирних містах Західної України і особливо по столиці Києву. Так що вся країна зараз знаходиться в дуже напруженій ситуації, тому що, воюєте ви і живете в зонах бойових дій, або ви живете в Києві, або ви живете на заході України, ви все одно протистоїте агресії Росії", - підсумувала Василенко.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ провели контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту. Відзначається, що укрінські військові здійснили "обмежену, але все ще значну атаку" в західній частині Запорізької області в ніч з 7 на 8 червня.

Пізніше експерти вказали, що за минулу добу, 17 червня, українські захисники завдавали локальних наземних ударів на захід і на південь від Кремінної Луганської області.

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