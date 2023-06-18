На деяких напрямках ЗСУ досягли успіхів.

Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні дії на фронті. При цьому окупаційна армія зазнає найбільших втрат з березня - з часів битви за Бахмут.

"На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, при чому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів розпалу боїв за Бахмут у березні", - повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що останніми днями на фронті точаться запеклі бої. Найбільш інтенсивні з них зосереджені в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо міста Бахмут.

Відео дня

За даними британської розвідки, на всіх напрямках Україна продовжує вести наступальні операції та досягла деяких успіхів.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

За останні тижні Сили оборони України звільнили в Донецькій та Запорізькій областях 7 населених пунктів.

ЗСУ минулої доби щонайменше на чотирьох ділянках фронту, атакували північну та південну околиці Бахмуту. Росія була змушена перекидати на Бахмутський напрямок найбільш боєздатні частини.

На півдні у ворога ситуація не краща. Росія перекинула на південь України понад 20 гелікоптерів, щоб стримати наступ ЗСУ. Однак це противнику не допоможе. Тільки за минулу добу українські військові знищили два ударних вертольоти Ка-52 РФ.

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