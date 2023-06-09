Зокрема, українські військові здійснили "обмежену, але все ще значну атаку" в західній частині Запорізькій області в ніч із 7 на 8 червня.

Українські військові нібито провели контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту в рамках ширших контрнаступальних зусиль, які розгортаються з неділі, 4 червня.

Про це повідомляється в новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Зокрема, українські сили перейшли від оборонних до наступальних операцій на Бахмутському напрямку та просуваються від 200 метрів до майже двох кілометрів на флангах міста.

"З 4 червня українські війська досягли тактичних успіхів під час обмежених локалізованих контратак у західній частині Донецької області біля кордону Донецько-Запорізької області. Крім того, українські війська здійснили атаку на заході Запорізької області в ніч із 7 на 8 червня, але, схоже, не досягли успіхів станом на момент публікації звіту", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначають в ISW, українські військові здійснили "обмежену, але все ще значну атаку" в західній частині Запорізькій області в ніч із 7 на 8 червня. Російські сили, очевидно, захищалися від цієї атаки доктринальним чином і, ймовірно, відновили свої початкові позиції станом на 8 червня, зазначають аналітики.

Також у звіті ISW зазначається, що 8 червня українські війська нібито втратили певну техніку, надану Заходом. При цьому зазначається, що такі втрати є неминучими під час будь-яких військових заходів і не є показником майбутнього прогресу контрнаступу України.

"Міністерство оборони Росії відповіло на українську атаку з нехарактерною ступенем злагодженості та похвалило підрозділи Південного військового округу за відбиття атаки та відновлення втрачених позицій... Схоже, що російські сили виконали свою офіційну тактичну оборонну доктрину у відповідь на українські атаки на південний захід від Оріхова", - пишут в ISW.

Водночас зазначається, що атаки наших військ у цій частині Запорізької області 8 червня не відображають повний обсяг українських можливостей у нинішньому контрнаступі.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше міноборони РФ заявило, що вранці 4 червня ЗСУ пішли в контрнаступ на Південно-Донецькому напрямку. Російський терорист Гіркін також заявив, що жорстокі бої відбуваються на Запорізькому напрямку в районі міста Оріхове та не виключив, що це може буде контрнаступ. Але він додав, що сприймає це як обманний маневр.

Утім, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Росія плутає певні успіхи ЗСУ на полі бою з початком контрнаступу. За його словами, контрнаступ не почався, і що старт відповідних дій українці обов'язково побачать.

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