Українські підрозділи завдали локальних ударів у Луганській області.

Збройні сили України минулої доби, 17 червня, продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох дільницях фронту.

За даними аналітиків ISW, українські захисники завдавали локальні наземні удари на захід і на південь від Кремінної Луганської області.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповідала, що Сили оборони продовжують контрнаступні операції під Бахмутом, а російські джерела уточнювали, що підрозділи ЗСУ атакували північну та південну околиці Бахмуту.

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Крім того, українські війська продовжували контрнаступ південніше, південно-західніше та південно-східніше Великої Новосілки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Також вони проводили контрнаступальні операції на південний захід та південний схід від Оріхова Запорізької області.

Контрнаступ ЗСУ - що повідомлялося

Дещо раніше ISW повідомляв, що ЗСУ провели контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту. Вони здійснили "обмежену, але все ще значну атаку" у західній частині Запорізької області в ніч з 7 на 8 червня.

За словами експерта Олексія Гетьмана, наразі на фронті Сили оборони проводять розвідку боєм, промацують оборону ворога і намагаються знайти шпарини, найбільш слабкі місця, щоб спрямувати туди більш потужні удари. Наразі основні сили не задіяні - йде авангард.

У Міноборони зазначали, що Україна перехоплює ініціативу на полі бою.

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