Наразі російські військові кораблі не заходять у північно-західну частину Чорного моря на площі майже 25 000 кв км.

Після отримання F-16 Україна зможе кинути виклик повному домінування Росії в небі над Чорним морем, заявив в інтерв'ю Reuters командувач ВМС віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

"F-16 з відповідним озброєнням зможуть відкидати російські військові літаки. Північно-західна частина Чорного моря, зокрема коридор для цивільних суден, буде майже на 100% захищений", - сказав Неїжпапа.

Він також додав, що Україна хотіла б розширити свій судноплавний коридор, який наразі включає морські перевезення лише з трьох основних портів Одеси. Зокрема, планується додати порти Миколаєва та Херсона. Однак, за словами Неїжпапи, наразі це неможливо, зокрема через контроль Росією Кінбурнської коси.

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За словами командувача ВМС України, наразі цивільні судна супроводжуються патрульними катерами в деяких районах для захисту від мін, а протиповітряна оборона забезпечує прикриття як портів, так і коридорів.

Загалом же, завдяки успішній роботі українських морських дронів та ракетних атак, за словами Неїжпапи, російські військові кораблі не заходять до північно-західної частини Чорного моря на площі майже 25 тис. кв. км.

Російсько-українська війна на морі

Речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що Чорне море покинув останній ракетоносій, який перебував там розрядженим довгий час. Також, окупанти не виводять ракетоносії в Азовському морі.

Раніше стало відомо, що ЗСУ вразили Центр забезпечення Чорноморського флоту в окупованому Криму. За даними ЗМІ, удар завдали ракетою Storm Shadow.

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