Ракетоносіїв наразі немає і в Азовському морі.

Російські окупанти зменшують свій військовий контингент у Чорному та Азовському морях, повідомив в ефірі телемарафону Дмитро Плетенчук – речник Військово-морських сил України.

"Наразі носії відсутні, навіть підводний човен, який був розряджений і перебував в акваторії Чорного моря вже досить тривалий час – зараз там відсутній. Перебуває два патрульні катери прикордонної служби – морської охорони ФСБ РФ. Вони ніяких особливих завдань, які можуть позначитися на нашій діяльності – не виконують. Тим не менш, вони насмілилися вийти в море. В Азові перебуває три одиниці – це два мінні тральники та один катер патрульний. Носіїв так само там немає", – пояснив Плетенчук.

Речник ВМС пояснив, що наразі окупанти не можуть почуватися в безпеці в Чорному морі. Натомість в Азовському у них немає відповідної інфраструктури для обслуговування свої суден.

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"В Азов вони заходили ударним угруповуванням, навіть один корабель відстрілявся. Тому що вважали себе в умовній безпеці, якщо йдеться про морські дрони. Тим не менш, акваторію Азовського моря вони покинули. Ті одиниці, що там перебувають – не від гарного життя. Базуватися в Криму їм було б значно цікавіше та легше. Тим не менш, там зараз залишаються рештки флоту. Саме рештки, тому що це або кораблі суднозабезпечення, які не є бойовими одиницями. Або це бойові кораблі, які здебільшого перебувають на ремонті, зокрема ті кораблі, які було пошкоджено в Криму", – додав Плетенчук.

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Напередодні військовослужбовець 77-ої окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ України Віктор Петрович повідомив, що Росія збирає додаткові сили для проведення масованого удару на Харківщині.

Тим часом в ГУР повідомили про припинення роботи Оскольського електрометалургійного комбінату. Це одне з ключових для російського ВПК підприємств, основними замовниками якого є військові структури.

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