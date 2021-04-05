"Ковід-паспорти". Як вакцинація по-українськи робить українців "невиїзними"

Українці вже рік живуть в новій реальності, де маски, санітайзери та соціальна дистанція стали нормою. Щоб люди швидше почали повертатися до свого звичного життя, у світі запроваджують новий документ – ковід-паспорти. Але як скоро його зможуть отримувати українці?

Ковід-паспорт в Чехії - це паперовий документ, в якому зазначено, коли були отримані дози вакцини. За такий паспорт в країні потрібно заплатити. Коштує він 200 крон або 250 гривень.

Поки переваг для його власників він не дає – в Чехії все зачинено. Але в найближчому майбутньому дозволить подорожувати та відвідувати різні заходи. Наприклад, як це запровадили в Ізраїлі. В державі розроблений онлайн документ, який дозволяє відвідувати події та заклади громадського харчування.

На розважальні та масові заходи з таким паспортом можуть потрапити і мешканці Нью-Йорка. Місто стало першим у США, де ввели ковід-паспорти. Документ там - у вигляді мобільного застосунку.

Видає такі паспорти й Ісландія, а з середини квітня такий документ зможуть отримати ще громадяни Великої Британії. Поки - в тестовому режимі. З ним можна буде відвідати концерти та футбольні матчі.

«Зараз ці паспорти є елементом виживання нації і виживання людства в цілому, тому що вони десь на три роки можуть скоротити час світової пандемії. Ну, і звичайно всередині країни значно дешевше диференціювати протиепідеміологічні заходи, ніж робити загальні на все населення, закриваючи ті частини економіки, які через це будуть страждати додаткові роки», - розповідає «Грошам» лікар-інфекціоніст Вадим Арістов.

В Європейському союзі ковід-паспорти мають запрацювати з середини червня. Поки ж тривають обговорення, яким цей документ має бути. А в Україні поки без конкретики, але плани зробити ковід-паспорти є, обіцяють найближчим часом.

Щоправда, є суттєва проблема. Документ видається людям, які мають два щеплення, в Україні таких щасливчиків наразі аж… двоє.

Втім, якщо документ не запровадити, то подорожувати, як мінімум, в Європу поки ніхто не зможе. Виходить дилема: паспорти вакцинації розробляти треба, але видавати їх нікому.

Шоумен В’ячеслав Матюхін проводить весілля в Україні та закордоном. Тож, поїздки за межі держави – це робоча необхідність. «Я думаю, що якщо країни ЄС будуть вводити, то, скоріше за все, треба буде робити. Принаймні, щоб працювати. Тому що в мене зараз, по моїй роботі, десь 50 на 50. Кількість весіль в Україні і закордоном плюс мінус однакова», - розповів він «Грошам».

І нібито коронавірус мав зменшити кількість охочих, але замовлення є, і багато. Хоч через карантин і стикаються із проблемами: «В мене вже є з одним замовником трішечки конфлікт в датах, тому що, умовно кажучи, у них весілля буде у вівторок, а чартер літає тільки два рази на тиждень, і мене треба буде повертати не чартером. Зараз ми шукаємо можливість, як мене повернути».

Це проблеми карантинні, і їх вирішити можна. Більша проблема буде, якщо людям без ковід-паспортів в’їзд просто обмежать. В’ячеслав вважає: такий документ дійсно має бути, головне, щоб його можна було отримати.

«Дисципліна в цілому – це класно, тому що якщо є якась фіксація тих, хто хворів, і тих хто не хворів, – це на користь піде. Адже та кількість, яка зараз хворіє і вмирає від цієї хвороби, вона велика. І як це зупинити? Зараз шукають якийсь спосіб це зробити. Тому я вважаю, що це класно», - розповів він «Грошам».

Підтримує паспорти вакцинації і Андрій. Він мандрівник. За чотири роки чоловік об’їздив 38 країн.

«З 2016 року до березня 2020 я був в Європі кожного місяця один-два рази. З інтервалом два, три, чотири тижні я кудись літав», - розповів він «Грошам».

І якщо раніше чоловік чекав на поїздку за кордон, то тепер чекає, щоб рубежі нарешті відкрилися. А також на вакцину.

«Я не належу до груп першочергової вакцинації, тобто я буду вакцинуватися останнім після того, як всіх вакцинують по списку. Коли до мене дійде черга, не знаю. Я хочу вірити, можливо, це занадто оптимістично, що це буде восени», - каже він.

План Б - вакцинуватися надлишковою вакциною, яка залишається, якщо хтось відмовився робити щеплення: «Потрібно почекати кілька місяців і потім все-таки буде можливість, вдасться вакцинуватися оцією надлишковою вакциною. Але питання, коли паспорт буде? Невже це так складно?».

Насправді проблеми можуть виникнути і з самим паспортом вакцинації. Наприклад, як у пані Алли. Вона - медичний працівник у Чехії, до країни виїхала ще у далекому 1994 році, але досі має українське громадянство. 6-го лютого їй зробили друге щеплення, а вже наступного дня жінка мала терміново поїхати до України через сімейні обставини. Але паспорт вакцинації не допоміг - прикордонники відправили її на самоізоляцію разом з іншими.

«На польсько-українському кордоні я вже рахуюсь для українців як чешка. І українська прикордонниця, хоча я показувала паспорт вакцинації, навіть не хотіла взяти його в руки. Вона сказала, що все одно я можу захворіти, що я можу бути зараженою. Що це не пропуск», - каже вона «Грошам».

Крім того, варто пам’ятати про мінуси ковід-паспорту. Одна з найглобальніших проблем документу – це дискримінація, вважають експерти. Паспорт вакцинації видається людям, які отримали щеплення, але що робити громадянам, яким вакцина протипоказана за станом здоров’я?

За словами заступниці голови національного руху «За трансплантацію» Наталії Омельчук, деяким українцям робити щеплення ризиковано. «Ми приймаємо імунодепресанти, які пожиттєво пригнічують наш імунітет», - каже вона «Грошам».

У 2016 році Наталія завагітніла. Під час особливого стану жінка перенесла простуду. Але раптово хвороба дала ускладнення і серце жінки збільшилося. Лікарі запевняли, що таке трапляється і після народження дитини серце прийде в норму. Але не прийшло. Врешті, довелося зважитись на трансплантацію.

З моменту пересадки серця пройшло вже майже чотири роки. Наталія звиклася з наслідками. Але через великий медичний ризик вакцину колоти їй поки не можна. І хоч Наталія за паспорти вакцинації, вона – одна з тих, кого може дискримінувати документ.

«В такому випадку, створюючи будь-які перешкоди і обмеження прав таких людей, виникає проблема. Ми відходимо від принципу рівності, які встановлює Конституція, і ці люди будуть не такими самими і не матимуть таких же прав, як інші громадяни, які отримали доступ до вакцини», - каже «Грошам» юрист Дмитро Нікіфоров.

І такі люди мають повне право подавати до суду, переконаний юрист: «Постанова Кабміну не може суперечити закону, і якщо вона буде, то суд зможе скасувати її». А якщо Кабмін відмовиться виконувати рішення суду першої інстанції, такі люди сто відсотків будуть іти до останньої інстанції – до Верховного суду, а потім, у разі відмови, позиватися у Європейський суд.

Самі ж позови матимуть перспективу, вважає юрист. А якщо суд стане на бік позивача, то це може стати навіть прецедентом для скасування ковід-паспортів.

Тож під час розробки документу потрібно врахувати усі деталі і унеможливити дискримінацію. Українські експерти вже мають ідеї, як це зробити.

«На сьогодні в Україні лише невелика частина громадян вакцинувалася, набагато більше людей перехворіло, тому, можливо, варто зробити декілька таких граф. Перша - вакцинація, тобто, що людина отримала вакцину. Яка вакцина, чи були побічні ефекти, чи не були. Друга - що людина перехворіла, тобто вона має антитіла, чи немає. Третя – людина робить регулярно ПЛР-тести і це також може бути високим інформативним покажчиком. І четверте – це якщо людина не може робити вакцинацію з тих чи інших медичних причин. Наприклад, порушення імунітету, різноманітні ситуації, які складаються під час лікування, коли імунологічне втручання у вигляді вакцинації може призвести до ускладнень», - розповідає «Грошам» президент Українського медичного клубу Іван Сорока.

Тобто, в документі має бути не лише графа «вакцинувався», а й інші дані про заходи безпеки та застереження. Окрім того, практикуючий лікар Іван Сорока пропонує зробити загальний електронний медичний документ, в якому інформація про ковід-вакцину була б лише фрагментом даних про здоров’я людини.

«Ми рекомендуємо розробити електронний паспорт загальної вакцинації», - каже він.

На думку експерта, такий документ допоможе насамперед пацієнту, який знатиме про своє здоров’я. А ще - все завжди буде під рукою, в електронному варіанті.

І ще один нюанс. В ЄС наразі визнають лише чотири вакцини: Пфайзер, Модерна, Джонсон і Джонсон, а також Астразенека. І якщо Астразенека і Ковішилд для ВООЗ – це одне і те ж саме, то чи пустять нас країни, якщо в паспорті буде написана вакцина Сіновак, першу партію якої вже привезли в Україну? Питання відкрите. Як загалом і всі інші стосовно вакцин і паспортів вакцинації в Україні. На жаль, на переконання експертів, ми надзвичайно відстали у цьому від всього світу.

Єва Ніколашвілі

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