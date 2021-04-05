Як скоро українці отримуватимуть "ковід-паспорти" / фото УНІАН

"Ковід-паспорти". Як вакцинація по-українськи робить українців "невиїзними"

Єва Ніколашвілі
22:40, 05 квітня 2021
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Українці вже рік живуть в новій реальності, де маски, санітайзери та соціальна дистанція стали нормою. Щоб люди швидше почали повертатися до свого звичного життя, у світі запроваджують новий документ – ковід-паспорти. Але як скоро його зможуть отримувати українці?

Ковід-паспорт в Чехії - це паперовий документ, в якому зазначено, коли були отримані дози вакцини. За такий паспорт в країні потрібно заплатити. Коштує він 200 крон або 250 гривень.

Поки переваг для його власників він не дає – в Чехії все зачинено. Але в найближчому майбутньому дозволить подорожувати та відвідувати різні заходи. Наприклад, як це запровадили в Ізраїлі. В державі розроблений онлайн документ, який дозволяє відвідувати події та заклади громадського харчування.

На розважальні та масові заходи з таким паспортом можуть потрапити і мешканці Нью-Йорка. Місто стало першим у США, де ввели ковід-паспорти. Документ там - у вигляді мобільного застосунку.

Видає такі паспорти й Ісландія, а з середини квітня такий документ зможуть отримати ще громадяни Великої Британії. Поки - в тестовому режимі. З ним можна буде відвідати концерти та футбольні матчі.

«Зараз ці паспорти є елементом виживання нації і виживання людства в цілому, тому що вони десь на три роки можуть скоротити час світової пандемії. Ну, і звичайно всередині країни значно дешевше диференціювати протиепідеміологічні заходи, ніж робити загальні на все населення, закриваючи ті частини економіки, які через це будуть страждати додаткові роки», - розповідає «Грошам» лікар-інфекціоніст Вадим Арістов.

В Європейському союзі ковід-паспорти мають запрацювати з середини червня. Поки ж тривають обговорення, яким цей документ має бути. А в Україні поки без конкретики, але плани зробити ковід-паспорти є, обіцяють найближчим часом.

Щоправда, є суттєва проблема. Документ видається людям, які мають два щеплення, в Україні таких щасливчиків наразі аж… двоє.

Втім, якщо документ не запровадити, то подорожувати, як мінімум, в Європу поки ніхто не зможе. Виходить дилема: паспорти вакцинації розробляти треба, але видавати їх нікому.

Шоумен В’ячеслав Матюхін проводить весілля в Україні та закордоном. Тож, поїздки за межі держави – це робоча необхідність. «Я думаю, що якщо країни ЄС будуть вводити, то, скоріше за все, треба буде робити. Принаймні, щоб працювати. Тому що в мене зараз, по моїй роботі, десь 50 на 50. Кількість весіль в Україні  і закордоном плюс мінус однакова», - розповів він «Грошам».

І нібито коронавірус мав зменшити кількість охочих, але замовлення є, і багато. Хоч через карантин і стикаються із проблемами: «В мене вже є з одним замовником трішечки конфлікт в датах, тому що, умовно кажучи, у них весілля буде у вівторок, а чартер літає тільки два рази на тиждень, і мене треба буде повертати не чартером. Зараз ми шукаємо можливість, як мене повернути».

Українці підтримують ідею видачі "ковід-паспортів" / фото УНІАН, Олександр Синиця

Це проблеми карантинні, і їх вирішити можна. Більша проблема буде, якщо людям без ковід-паспортів в’їзд просто обмежать. В’ячеслав вважає: такий документ дійсно має бути, головне, щоб його можна було отримати. 

«Дисципліна в цілому – це класно, тому що якщо є якась фіксація тих, хто хворів, і тих хто не хворів, – це на користь піде. Адже та кількість, яка зараз хворіє і вмирає від цієї хвороби, вона велика. І як це зупинити? Зараз шукають якийсь спосіб це зробити. Тому я вважаю, що це класно», - розповів він «Грошам».

Підтримує паспорти вакцинації і Андрій. Він мандрівник. За чотири роки чоловік об’їздив 38 країн.

«З 2016 року до березня 2020 я був в Європі кожного місяця один-два рази. З інтервалом два, три, чотири тижні я кудись літав», - розповів він «Грошам».

І якщо раніше чоловік чекав на поїздку за кордон, то тепер чекає, щоб рубежі нарешті відкрилися. А також на вакцину.

«Я не належу до груп першочергової вакцинації, тобто я буду вакцинуватися останнім після того, як всіх вакцинують по списку. Коли до мене дійде черга, не знаю. Я хочу вірити, можливо, це занадто оптимістично, що це буде восени», - каже він.

План Б - вакцинуватися надлишковою вакциною, яка залишається, якщо хтось відмовився робити щеплення: «Потрібно почекати кілька місяців і потім все-таки буде можливість, вдасться вакцинуватися оцією надлишковою вакциною. Але питання, коли паспорт буде? Невже це так складно?».

Насправді проблеми можуть виникнути і з самим паспортом вакцинації. Наприклад, як у пані Алли. Вона - медичний працівник у Чехії, до країни виїхала ще у далекому 1994 році, але досі має українське громадянство. 6-го лютого їй зробили друге щеплення, а вже наступного дня жінка мала терміново поїхати до України через сімейні обставини. Але паспорт вакцинації не допоміг - прикордонники відправили її на самоізоляцію разом з іншими.

«На польсько-українському кордоні я вже рахуюсь для українців як чешка. І українська прикордонниця, хоча я показувала паспорт вакцинації, навіть не хотіла взяти його в руки. Вона сказала, що все одно я можу захворіти, що я можу бути зараженою. Що це не пропуск», - каже вона «Грошам».

Крім того, варто пам’ятати про мінуси ковід-паспорту. Одна з найглобальніших проблем документу – це дискримінація, вважають експерти. Паспорт вакцинації видається людям, які отримали щеплення, але що робити громадянам, яким вакцина протипоказана за станом здоров’я?

Деяким українцям робити щеплення ризиковано / ілюстрація REUTERS

За словами заступниці голови національного руху «За трансплантацію» Наталії Омельчук, деяким українцям робити щеплення ризиковано. «Ми приймаємо імунодепресанти, які пожиттєво пригнічують наш імунітет», - каже вона «Грошам».

У 2016 році Наталія завагітніла. Під час особливого стану жінка перенесла простуду. Але раптово хвороба дала ускладнення і серце жінки збільшилося. Лікарі запевняли, що таке трапляється і після народження дитини серце прийде в норму. Але не прийшло. Врешті, довелося зважитись на трансплантацію.

З моменту пересадки серця пройшло вже майже чотири роки. Наталія звиклася з наслідками. Але через великий медичний ризик вакцину колоти їй поки не можна. І хоч Наталія за паспорти вакцинації, вона – одна з тих, кого може дискримінувати документ.

«В такому випадку, створюючи будь-які перешкоди і обмеження прав таких людей, виникає проблема. Ми відходимо від принципу рівності, які встановлює Конституція, і ці люди будуть не такими самими і не матимуть таких же прав, як інші громадяни, які отримали доступ до вакцини», - каже «Грошам» юрист Дмитро Нікіфоров.

І такі люди мають повне право подавати до суду, переконаний юрист: «Постанова Кабміну не може суперечити закону, і якщо вона буде, то суд зможе скасувати її». А якщо Кабмін відмовиться виконувати рішення суду першої інстанції, такі люди сто відсотків будуть іти до останньої інстанції – до Верховного суду, а потім, у разі відмови, позиватися у Європейський суд.

Самі ж позови матимуть перспективу, вважає юрист. А якщо суд стане на бік позивача, то це може стати навіть прецедентом для скасування ковід-паспортів.

Тож під час розробки документу потрібно врахувати усі деталі і унеможливити дискримінацію. Українські експерти вже мають ідеї, як це зробити.

«На сьогодні в Україні лише невелика частина громадян вакцинувалася, набагато більше людей перехворіло, тому, можливо, варто зробити декілька таких граф. Перша - вакцинація, тобто, що людина отримала вакцину. Яка вакцина, чи були побічні ефекти, чи не були. Друга - що людина перехворіла, тобто вона має антитіла, чи немає. Третя – людина робить регулярно ПЛР-тести і це також може бути високим інформативним покажчиком. І четверте – це якщо людина не може робити вакцинацію з тих чи інших медичних причин. Наприклад, порушення імунітету, різноманітні ситуації, які складаються під час лікування, коли імунологічне втручання у вигляді вакцинації може призвести до ускладнень», - розповідає «Грошам» президент Українського медичного клубу Іван Сорока.

Тобто, в документі має бути не лише графа «вакцинувався», а й інші дані про заходи безпеки та застереження. Окрім того, практикуючий лікар Іван Сорока пропонує зробити загальний електронний медичний документ, в якому інформація про ковід-вакцину була б лише фрагментом даних про здоров’я людини.

«Ми рекомендуємо розробити електронний паспорт загальної вакцинації», - каже він.

На думку експерта, такий документ допоможе насамперед пацієнту, який знатиме про своє здоров’я. А ще - все завжди буде під рукою, в електронному варіанті.

І ще один нюанс. В ЄС наразі визнають лише чотири вакцини: Пфайзер, Модерна, Джонсон і Джонсон, а також Астразенека. І якщо Астразенека і Ковішилд для ВООЗ – це одне і те ж саме, то чи пустять нас країни, якщо в паспорті буде написана вакцина Сіновак, першу партію якої вже привезли в Україну? Питання відкрите. Як загалом і всі інші стосовно вакцин і паспортів вакцинації в Україні. На жаль, на переконання експертів, ми надзвичайно відстали у цьому від всього світу.

Єва Ніколашвілі

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Теги: коронавірусвакцина від коронавірусу
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