За його словами, Україна готова до змін і роботи, щоб прискорити євроінтеграцію.

На саміті Україна-ЄС однією з тим стануть попередні переговори щодо вступу в Євросоюз.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю чеському виданню Denik розповів, що захід пройде в Києві 3 лютого.

"3 лютого відбудеться черговий саміт Україна-ЄС, однією з ключових тем якого стануть попередні переговори щодо членства нашої країни в Європейському Союзі", - підкреслив глава МЗС.

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За його словами, Україна готова до змін і роботи, щоб прискорити євроінтеграцію. Кулеба заявив, що рішення про вступ України до ЄС залежить також від політичної волі всіх членів.

"Сьогодні Україна робить все, щоб в найкоротші терміни стати членом ЄС. У нас є всі необхідні передумови і потенціал, а також політична воля для якнайшвидшого виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. Водночас членство України в ЄС залежить від спільного політичного рішення всіх країн об'єднаної Європи та від переваг, які ми пропонуємо європейській спільноті", - наголосив Міністр.

Вступ України до Євросоюзу

23 червня 2022 року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі.

11 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче до кінця року виконати всі 7 умов Єврокомісії і перейти до переговорів щодо членства в ЄС.

Наприкінці грудня стало відомо, Єврокомісія навесні попередньо оцінить прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членство України в ЄС.

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