Темпи залежатимуть передусім від готовності України до реформ.

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини вважає можливим незабаром розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС.

Як державний міністр у МЗС Анна Люрманн заявила в коментарі дюссельдорфському виданню Rheinische Post, темпи залежатимуть передусім від готовності України до реформ.

"Цілком можливо, що переговори розпочнуться незабаром", – припустила вона.

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За словами Люрманн, під час її візиту до Києва вона була дуже вражена досягнутим прогресом. Вона наголосила, що важливо, аби Україна зберегла цей імпульс реформ.

Вступ України до ЄС

За 4 дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. За 4 місяці Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство.

За повідомленнями української влади, вже виконано 70% вимог для вступу до ЄС, і Україна планує бути повністю готовою до вступу до кінця 2024 року.

Водночас віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Україна може вступити до ЄС навіть без завершення війни.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта виступив проти приєднання до Євросоюзу нових членів, а канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна погодиться на вступ нових країн якщо цей процес буде супроводжуватися реформою блоку.

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