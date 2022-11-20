Коли йдеться про членство, то динаміка війни не буде вирішальним фактором, зазначила віце-прем'єрка.

Віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна може вступити до ЄС навіть без завершення війни.

"Я не буду робити жодних прогнозів щодо часу, але коли йдеться про членство, то динаміка війни не буде вирішальним фактором. Ми можемо вступити в ЄС навіть у разі, якщо війна не буде остаточно завершена", - заявила Стефанішина у Канаді, відповідаючи на запитання журналістів на полях Галіфакської безпекової конференції, передає "Європейська правда".

Втім, віце-прем'єрка не стала уточнювати, які елементи війни можуть затягнутися до того часу, коли Україна питання вступу до ЄС перейде до практичної площини, але нагадала, що раніше Україна та ЄС уклали торгівельну політичну угоду попри наявність окупованих територій.

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"Нагадаю, що ми уклали Угоду про асоціацію, коли Крим був анексований і почалася війна у Донецькій та Луганський областях, але це не вплинуло на запуск зони вільної торгівлі, про це навіть не було окремих застережень", - підкреслила вона.

Вступ України в ЄС: що відомо

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі.

21 серпня глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз наступного року проаналізує виконання Україною цих рекомендацій, аби зберегти статус країни-кандидата на вступ до євроспільноти.

Наразі Україна виконала 70% вимог для вступу в ЄС. Шмигаль озвучив плани держави бути повністю готовою до вступу в Європейський Союз до кінця 2024 року.

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