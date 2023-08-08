На Одещині перед відкриттям курортного сезону, яке планується найближчими вихідними, кафе та ресторанам дозволили працювати на годину довше – до 23:00. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Роботу кафе та ресторанів буде продовжено до 23:00. Але без дискотек!", - заявив він.
За словами Кіпера, влада пішла назустріч бізнесу, тому внесено зміни до наказу, згідно з яким розважальні установи працювали лише до 22:00.
Голова ОВА додав, що підприємці пообіцяли дотримуватися правил безпеки та відповідально дбати про персонал, який має вчасно дістатися додому.
"Відтепер заклади громадського харчування можуть, за бажанням, працювати до 23:00, але обмеження залишаються щодо розважальних заходів", - акцентував посадовець.
Кіпер наголосив, що гучна музика, прожектори та дискотеки мають закінчуватися до 22:00.
Як уточнили УНІАН у прес-службі Одеської ОВА, дозвіл на продовження роботи закладів починає діяти відсьогодні, 8 серпня.
Відкриття пляжного сезону на Одещині: що відомо
7 серпня очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив про підписання розпорядження щодо відкриття курортного сезону, який було зірвано у червні через теракт на дамбі Каховської ГЕС.
За його даними, якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам.
Пляжі, які відкриють, мають бути обладнані захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення та наявними поблизу укриттями.
Кіпер закликав Одеську, Білгород-Дністровську та Ізмаїльську РВА провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА до 17:00 10 серпня. Ті, хто не встигнуть, можуть зробити це пізніше. Посадовець сподівається, що вже найближчими вихідними Одещина зустрічатиме туристів.
У той же час багато одеситів та гостей міста відвідують пляжі, купаються, а комерсанти (кафе, клуби тощо) працюють на узбережжі.