Фахівці занепокоєні можливим сплеском кишкових інфекцій, бо люди відвідують узбережжя, незважаючи на небезпеку.

Після теракту на дамбі Каховської ГЕС, влаштованого окупантами 6 червня, в Одесі на узбережжі Чорного моря виявляють яйця гельмінтів та холероподібні вібріони, однак люди продовжують купатися. Про це на брифінгу у медіа-центрі "Україна-Одеса" заявив директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної військової адміністрації Павло Буланович.

Він зазначив, що у перші дні після теракту ситуація у Чорному морі біля Одещини розвивалася вкрай стрімко – прісні забруднені води з Дніпра опинилися в акваторії вже 8 червня. Приблизно за тиждень вони дісталися гирла Дунаю.

За словами посадовця, на сьогодні йдеться приблизно про 7 тис. кв. км забрудненої води в акваторії північно-західного регіону Чорного моря.

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Буланович наголошує, що наразі занепокоєння викликає мікробіологічний стан морської води, оскільки у ній виявлено холероподібні вібріони, які викликають гострі кишкові захворювання. Також у районі Одеського порту, пляжу "Аркадія" та міста Чорноморськ виявлені яйця гельмінтів, зокрема, аскариди.

"Є занепокоєння щодо можливих кишкових захворювань, бо люди, незважаючи на застереження, все одно купаються в морі. Цим вони наражають на небезпеку себе, близьких, оточуючих. Звичайно, це може привести до певної ланцюгової реакції – до завищеного рівня захворюваності населення. Бо якщо захворіє одна людина, то хвороба передається іншим", - акцентує Буланович.

За його словами, яйця гельмінтів було знайдено не тільки у воді, а й на піску на березі.

Посадовець додав, що окрема проблема – цвітіння Чорного моря, яке зараз має зелений колір, це пов’язане з великою кількістю синьо-зелених водоростей. Вони дуже інтенсивно розмножуються через потрапляння в море прісної води та високої температури навколишнього середовища.

"Сьогодні майже 1,5 тис. кв. км цвіте, що небезпечно, бо водорості токсичні та можуть викликати певні захворювання. Крім того, вони забирають кисень з води, що призводить до заморних явищ – відмиранню гідробіонтів, біоресурсів… Гине кормова база – риба, що відійде в інші райони моря, де є планктон", - уточнив керівник департаменту.

Він наголосив, що у короткостроковій перспективі бачить погіршення стану води у Чорному морі – у зв’язку з цвітінням, відмиранням цих водоростей, зменшенням кисню у воді тощо. Тобто, це літо в плані курортного сезону – дуже небезпечне.

В той же час посадовець додав, що з 14 червня припинено скид у море стічних вод, які "переробляє" водоканал, їх "скеровано" до Хаджибейського лиману, що значно покращило біохімічний стан морської води – тобто, вдалося уникнути додаткового опріснення моря.

Також Буланович розповів про біохімічний стан морської води, який, за його даними, вирівнюється. На сьогодні є перевищення вдвічі по завислих речовинах (сміттю) на пляжі "Ланжерон". Також підвищилась солоність приблизно до 12 проміле – до мінімального допустимого показника.

"Але цей показник нестабільний, бо ще є потрапляння прісної води. Думаю, десь через тиждень солоність стане більш стійкою та буде триматися в межах сезонного рівня", - припустив Буланович.

Наслідки підриву Каховської ГЕС для Чорного моря

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до масштабної техногенної катастрофи. Штучна повінь затопила (підтопила) десятки населених пунктів – на правому та лівому берегах Дніпра. Загинули люди. "Велика" вода буквально зірвала тисячі тонн ґрунту разом з живими істотами та рослинами, розмила АЗС, хімічні склади, скотомогильники, вигрібні ями. Все це потрапило до акваторії Чорного моря. Екологи заявили, що для відновлення морського середовища знадобляться роки.

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