Дослідник зазначив, що Нобелівська премія для нього стала величезним сюрпризом.

Лауреат Нобелівської премії з фізики Ференц Крауш передасть отримані призові на допомогу Україні.

Загалом Нобелівська премія з фізики передбачає нагороду у $995 тис., але цього року вказана сума була розділена між трьома ауреатами. Краушу дісталося $330 тис., повідомило видання Portfolio.

Дослідник угорського походження Ференц Крауш зазначив, що Нобелівська премія для нього стала величезним сюрпризом. Також науковець заявив, що виграну премію віддасть на благодійність на користь українців. Науковець вирішив підтримати проекти місцевих українських громад.

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Нобелівська премія з фізики

Цього року Нобелівський комітет назвав лауреатів премії з фізики - П'єр Агостіні, Ференц Крауш та Енн Л'ульє. Нагороду вручили за експериментальні методи вивчення динаміки електронів у матерії.

Відзначається, що робота цих вчених дала нові інструменти з дослідження світу електронів всередині атомів і молекул. Вони показали, як створюються надзвичайно короткі імпульси світла, які можна використовувати для вимірювання швидких процесів, в яких електрони рухаються або змінюють енергію. Завдяки цьому стало можливим дослідження процесів, які настільки швидкі, що їх раніше не могли відстежити.

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