Результати їх дослідження розчистили шлях для нових технологій, заснованих на квантовій інформації.

Нобелівський комітет 4 жовтня оголосив лауреатів премії у галузі фізики. Ними стали дослідники у галузі квантової фізики Ален Аспе, Джон Клаузер та Антон Цайлінгер.

Про це повідомляється на офіційному сайті фонду.

Нобелівську премію з фізики за 2022 рік присудили "за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та відкриття квантової інформаційної науки".

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Цьогоріч лауреатів премії у галузі фізики троє - це Ален Аспе із Вищої школи оптики при Університеті Париж-Сакле у Франції, Джон Клаузер із компанії J.F. Clauser & Associates, а також Антон Цайлінгер з Віденського університету в Австрії.

"Ален Аспе, Джон Клаузер та Антон Цайлінгер провели новаторські експерименти з використанням заплутаних квантових станів, коли дві частинки поводяться як єдине ціле, навіть коли вони розділені. Їхні результати розчистили шлях для нових технологій, заснованих на квантовій інформації", - повідомили у Фонді.

У Нобелівському комітеті пояснили, що дослідження такого роду мають велике прикладне значення, зокрема у галузі створення квантових комп'ютерів, квантових мереж, а також безпечного зв'язку із квантовим шифруванням.

Сума нагороди 2022 року дещо знизилась через інфляцію і коливання курсу долара, і складає 900 тисяч доларів. Цю суму розділять між трьома науковцями порівну.

Чим відзначилися лауреати Нобеля з фізики 2022

Як повідомляється на сайті Нобелівської премії, Джон Клаузер розвинув ідеї фізика Джона Белла, що дозволило провести практичний експеримент.

"Коли він провів виміри, вони підтвердили квантову механіку, явно порушивши нерівність Белла. Це означає, що квантову механіку не можна замінити теорією, яка використовує приховані змінні", - йдеться у повідомленні.

Водночас після експерименту Джона Клаузера залишились "деякі шпарини", зауважують у комітеті. Ален Аспе розробив нові умови експерименту, пов’язані з особливостями вимірювання квантово заплутаних фотонів, що дозволило "закрити важливу лазівку" та нівелювати сторонній вплив на результат експерименту.

Своєю чергою, Антон Цайлінгер почав вивчати заплутані квантові стани, використовуючи вдосконалені інструменти та довгу серію експериментів. Серед іншого, його дослідницька група продемонструвала явище, яке називається квантовою телепортацією, що дозволяє переміщувати квантовий стан від однієї частки до іншої на відстані.

"Стає все очевиднішим, що з'являється новий вид квантової технології. Ми бачимо, що робота лауреатів із заплутаними станами має велике значення, навіть фундаментальних питань інтерпретації квантової механіки", — прокоментував дослідження голова Нобелівського комітету з фізики Андерс Ірбек.

Нагадаємо, минулого року Нобелівську премію з фізики розділили Сюкуро Манабе і Клаус Хассельман за фізичне моделювання клімату, а також Джорджо Парізі за за відкриття взаємозв'язку безладу і коливань у фізичних системах від атомного до планетарних масштабів.

Як писав УНІАН, вчора першим лауреатом Нобелівської премії за 2022 рік став шведський біолог Сванте Паабо, який навчився досліджувати ДНК вимерлих видів людей. Він здійснив прорив, заклавши основи науки палеогенетики, і допоміг глибше збагнути минуле людства, за що отримав відзнаку в галузі фізіології або медицини.

Зазначимо, що цього тижня оголосять лауреатів у галузі хімії (5 жовтня), літератури (6 жовтня) та миру (7 жовтня). А завершиться Нобелівський тиждень присудженням спеціальної нагороди в галузі економіки, яке заплановане на 10 жовтня.

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