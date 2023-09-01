Міністерство закордонних справ закликає організаторів Нобелівської премії дотримуватися політики ізоляції Росії та Білорусі, бо їхнє керівництво не покаране за злочини в Україні.

Фундація Нобеля вирішила запросити послів з Російської Федерації і Білорусі на цьогорічні заходи з нагородження Нобілевської премії, однак, в Міністерстві закордонних справ України жорстко відреагували на таке рішення.

Про це йдеться у повідомленні The Associated Press та реакції Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, Фундація Нобеля, яка займається адмініструванням престижних нагород, вирішила запросити представників дипломатичних місій усіх країн, які мають посольства у Швеції та Норвегії, на цьогорічні заходи з нагородження лауреатів, у тому числі представників Росії, Білорусі та Ірану. Також запрошення поширюється на представників політичних партій, які мають представництва завдяки демократичним виборам.

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Виконавчий директор Фундації Відар Гельгесен зауважив, що спостерігається глобальний тренд, коли "зменшується діалог між тими, хто дотримується різних поглядів.

"Ми тепер розширюємо наші запрошення для відзначення і розуміння Нобелівської премії та важливості вільної науки, вільної культури та вільних і мирних суспільств", - заявив Гельгесен.

Водночас, речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що Фундацією Нобелч було ухвалено рішення відновити практику запрошення саме послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії.

Дипломат відзначив, що таке рішення пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять.

"Доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі – сізіфова праця. Зусилля, які не призведуть до результату", - наголосив Ніколенко.

"Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт холі російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", - додав дипломат.

"Як за таких умов сприймуть в Кремлі рішення фундації повернутися до business as usual (до справ за звичними правилами)? Лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами", - підкреслив Ніколенко.

Він нагадав, що минулоріч Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України.

"І допоки вона триває, допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі", - наголосив Ніколенко.

Нобелівська премія миру 2022

Як повідомляв УНІАН, українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" отримала Нобелівську премію миру-2022. Представники України отримали Нобелівську премію миру вперше в історії.

Також лауреатами премії миру стали правозахисник з Білорусі Алесь Бяляцькі та російська правозахисна організація "Меморіал". Церемонія вручення відбулася 10 грудня в Осло.

Таке "сусідство" обурило українських користувачів соцмереж. Також розкритикував рішення Нобелівського комітету радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, оскільки премію отримали Росія і Білорусь, які скоїли напад на Україну.

Перед оголошенням лауреатів, яке відбулося 7 жовтня, Reuters із посиланням на дані букмекерів повідомляв, що серед фаворитів на отримання премії цього року були президент України Володимир Зеленський, Нельсон Мандела, Джиммі Картер, Андрій Сахаров і Михайло Горбачов. У списку номінованих також були Світлана Тихановська, Олексій Навальний і Мустафа Джемілєв.

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