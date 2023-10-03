Дослідження вчених дозволили отримати нові інструменти для вивчення світу.

Нобелівський комітет назвав лауреатів премії з фізики - П'єр Агостіні, Ференц Крауш та Енн Л'ульє. Нагороду вручили за експериментальні методи вивчення динаміки електронів у матерії.

"Нобелівська премія з фізики 2023 року присуджена П'єру Агостіні, Ференцу Краусу і Ганні Л'юйе "за експериментальні методи, що генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів в речовині", - йдеться в повідомленні прес-служби Фонду Нобеля.

Відзначається, що робота цих вчених дала нові інструменти з дослідження світу електронів всередині атомів і молекул. Вони показали, як створюються надзвичайно короткі імпульси світла, які можна використовувати для вимірювання швидких процесів, в яких електрони рухаються або змінюють енергію. Завдяки цьому стало можливим дослідження процесів, які настільки швидкі, що їх раніше не могли відстежити.

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Вчені змогли створити короткі спалахи світла, щоб зробити знімки дуже швидкого руху електронів. Енн Л'ульє виявила новий ефект від взаємодії лазерного світла з атомами в газі. При цьому Агостіні та Крауш показали, що цей ефект можна використовувати для створення більш коротких імпульсів світла.

Нобелівська премія 2023 - що відомо

2 жовтня у Стокгольмі та Осло стартував Нобелівський тиждень, під час якого визначать лауреатів у поточному році за видатні наукові дослідження, революційні винаходи та значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.

У перший день оголосили лауретів в області фізіології і медицини. Ними стали Каталін Каріко з Угорщини і Дрю Вайсман з США за розробку вакцини від COVID-19.

Розклад Нобелівської премії на осташівеся дні:

4 жовтня - хімія;

5 жовтня - літератур;

6 жовтня - мир;

9 жовтня - премія шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.

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