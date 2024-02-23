Зокрема, запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер прибув до України з візитом на чолі сенатської делегації.

Про це Шумер повідомив у мережі X, оприлюднивши фото з проспекту Свободи у Львові біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

"Я очолюю цю коаліцію для зустрічі з президентом Зеленським, аби показати українському народу, що Америка на їхньому боці, щоб показати нашим союзникам в НАТО і Європі, що ми на їхньому боці", - відзначив Шумер.

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При цьому, провідний демократ у Сенаті заявив, що прибув до Львова, аби "дізнатися про життєво необхідне озброєння для України, і щоб захистити нашу демократію і національну безпеку".

До складу делегації увійшли сенатори-демократи Джек Рід, Майкл Беннет, Річард Блюменталь та Меґґі Гассен.

Також Шумер розповів, з яким посланням делегація повернеться з України до Вашингтона.

"Ми чітко роз'яснимо спікеру Джонсону, та іншим у Конгресі, які перешкоджають військовій та економічній підтримці, що саме стоїть на кону в Україні, для решти Європи і вільного світу", - повідомив Шумер.

Він додав, що Палата представників США повинна схвалити законопроект про національну безпеку, раніше проголосований у Сенаті.

Військова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року адміністрація президента Джо Байдена запропонувала пакет міжнародної допомоги з додатковою підтримкою для України обсягом близько 60 млрд доларів. Водночас, до сьогодні у Конгресі США цей запит Байдена не було схвалено.

Після кількох місяців дебатів у Сенаті США (Верхня палата Конгресу) схвалили відповідний законопроект, але у Палаті представників (нижня палата Конгресу) цього досі не відбулося.

Спікер Палати представників Майк Джонсон досі не виніс на розгляд конгресменів відповідний законопроект і оголосив перерву у роботі нижньої палати Конгресу до кінця лютого. Байден готовий зустрітися з Джонсоном, аби зрушити розгляд допомоги для України з місця.

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