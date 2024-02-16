Розгляд продовжиться аж наприкінці лютого.

Палата представників США після дискусій щодо законопроекту про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, вирішила піти на перерву до 28 лютого. Важливий документ конгресмени так і не ухвалили

Як пише "Голос Америки", Палата представників повернеться до розгляду допомоги Україні аж наприкінці лютого.

Зазначається, що перед оголошенням перерви, конгресмени обговорювали, чи голосувати за документ у вигляді, погодженому Сенатом, або вносити до нього поправки.

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Президент США Джо Байден різко розкритикував рішення законодавців піти на перерву. У своєму Twitter (X) він написав, що відмова проголосувати за законопроект щодо виділення Україні допомоги, яка продовжує протистояти широкомасштабній військовій агресії з боку РФ, "не буде забута".

"Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута", - наголосив Байден.

Війна в Україні - допомога США

У вівторок, 13 лютого, Сенат США остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню Тепер його має підтримати Палата представників.

The Hill писав, відмова лідерів Республіканської партії США організувати голосування щодо допомоги Україні підживлює нові зусилля законодавців обох партій, щоб знайти життєздатний "план Б", щоб допомогти союзнику США, який перебуває у війні, відбити вторгнення Росії на тлі скорочення поставок зброї.

При цьому, як інформує Forbes, Байден має повноваження навіть завтра надіслати Україні мільйони снарядів. Це бюрократично складний, але абсолютно законний спосіб.

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