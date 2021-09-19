Лідія Таран: Всі підопічні проекту "Здійсни мрію" - чудесні. Вже втілено понад сотню найзаповітніших дитячих мрій і нові дива наближаються

Телеведуча 1+1 Лідія Таран в інтерв'ю УНІАН розповіла, чи виникало у неї за двадцять років бажання покинути роботу телеведучої, як проект "Здійсни мрію" допомагає хворим дітям, як вона сама виховує доньку та чи планує знову вийти заміж.

Лідіє, ви працюєте журналістом вже понад двадцять років, одинадцять з яких на ТСН. Чи було бажання змінити рід діяльності?

Перестати бути ведучою й журналістом? Періодично з’являється бажання щось змінити у житті. Але потім минає. Я кілька разів пробувала робити паралельно щось інше. Але практика показує, що бути ведучою у мене все-таки виходить краще, ніж щось інше. Навіщо ставати на дорозі у людей, які освоюють інші професії, якщо я вже маю цю.

До 30-ї річниці Незалежності України ведучі ТСН відправились у великий тур містами України. З яких міст ви вели ефіри? Що під час цієї подорожі вас здивувало?

Я їздила Східною Україною - прифронтова зона і прифронтовий південь, Приазов’я. Вела ефіри з Сум, Харкова, Сєвєродонецька та Маріуполя. Дуже порадували люди! Привітні, позитивні, добрі, попри ті обставини, в яких вони живуть. Всі налаштовані оптимістично, з думкою про майбутнє. Також здивувала якість доріг. Дороги там набагато кращі, ніж в столиці України. Ну, і ще вразила величезна кількість грузинських ресторанів! Мабуть, вже більше, ніж ресторанів української кухні.

До вас на ефіри просто неба приходило багато людей. Що відчували, дивлячись на заповнені площі міст?

Цей тур містами України надихнув мене і всю команду ТСН, яка їздила зі мною! Було приємно нарешті відчувати безпосередній контакт з людьми. Подивитися їм в очі! Те, що я не можу зробити по телевізору. Сила силенна мрійників, їхніх батьків, і навіть собаки в кадрі — це наслідок прямого контакту з глядачами. Це не було задумано. Це був щирий вияв народної любові, який дає мені велику насолоду і натхнення!

Ви — кураторка благодійного проекту "Здійсни мрію", допомагаєте дітям з різними захворюваннями здійснити їхні мрії. Розкажіть про проект, його досягнення?

Понад два роки ми разом з благодійниками здійснюємо великі мрії маленьких пацієнтів лікарень. Це заряд радості, сльози щастя та зміни в житті на краще у кожного з нас, це надія і віра… Вже здійснено понад сотню найзаповітніших дитячих мрій! Мрії — потужний мотиватор. Радісні емоції позитивно впливають на лікування і надають сил в боротьбі з хворобою. Наші підопічні літали в Париж, були в Диснейленді, зустрічались з зірками — Тіна Кароль, Дзідзьо, Монатік, Надя Дорофєєва, Потап, Кріштіану Рональду, надійшла посилка від самого Майкла Джордана. Наші мрійники навіть приміряли на себе різні професії - пілот пасажирського літака, пожежники, поліцейські...

Днями наш підопічний Юрко Синиця з сім'єю повернувся з Туреччини. Вся родина вперше плавала у морі, випробовували різні туристичні маршрути, дитячі дискотеки, атракціони в аквапарку! У Юрчика рідкісна генетична хвороба - цистеноз, діагностована всього у чотирьох дітей в Україні. І двоє з них - у родині Синиць. Юрчик пройшов довгий шлях до одужання, тривалістю в 4 роки - постійний прийом ліків, пересадка нирки, реабілітація. Це все ще й випало на період пандемії… І от лікар нарешті дозволив родині поїхати на море, про яке Юрась так мріяв! Допомагала у здійсненні мрії хлопчика ведуча ТСН та моя колега — Наталія Мосейчук. Нові дива вже наближаються.

Була історія, яка вразила вас найбільше?

Як можна обирати? Всі наші підопічні - чудесні та мають свої мрії. У всієї команди "Здійсни мрію" однаково велике бажання допомогти кожному з них. Надихнути дітлахів вірити, мати надію на краще майбутнє, зрозуміти, що життя може бути чудовим і щасливим попри все, показати, що всі двері відкриваються і навколо дуже багато добрих людей.

Над здійсненням яких мрій команда "Здійсни мрію" працює зараз?

Через карантин ми були вимушені обмежити подорожі, масові заходи зі здійснення мрій наших підопічних та підтримували мрійників онлайн. Але зараз, на щастя, повертаємось до здійснення мрій та працюємо одразу над декількома.

Зокрема, зараз ведуться ремонтні роботи в будинку підопічної мрійниці Ганнусі Гнатишин. Дівчинка бореться з хворобою ручки, яка виникла внаслідок пологової травми та змушена кожні 90 днів проходити реабілітацію. Мала мріє зустрітися зі мною й мати воду, тепло в хаті. З початку вересня у будинку ведуться ремонтні роботи, будується котельня, ванна кімната, кухня.

Днями в столиці відбудуться автоперегони. Один з наших мрійників, Марк Тупаленко — справжній фанат перегонів, понад усе мріє покататися на справжньому авто для перегонів! І ми готуємось до виконання його мрії. Не буду розкривати всі секрети, але скажу, що перегони будуть максимально безпечні, під наглядом поліції.

Також готуємось відправити мрійницю Вероніку Воробець до Єгипту. Вона хотіла б спуститися в Червоне море та подивитись на морських мешканців і коралові рифи в їх природному середовищі. Або зайнятись дайвінгом, якщо це дозволять лікарі. Збираємо документи та разом з мамою Вероніки обираємо готель.

У вас є дочка Василина. Назвіть п’ять найважливіших речей, яких потрібно навчити дитину.

Читайте такожЛідії Таран - 44: все, що ви повинні знати про ведучу 1+1Ми з Василиною близькі подруги, але час від часу я вмикаю "поганого поліцейського". Без дисципліни та періодично суворої мами вона не зможе стати самостійною та відповідальною. Іноді поруч повинна бути людина, яка зможе трошки заземлити. Отже, мої п’ять найважливіших речей, яких варто навчити дівчинку:

1. Догляд за собою. Для дівчинки важливо вміти приготувати їжу, прибрати за собою, застелити ліжко, провести усі гігієнічні процедури.

2. Повага до мами. Мама може бути в різному настрої та інколи втомлена. І маму треба підтримувати й поважати.

3. Якомога більше іноземних мов.

4. Читати. Варто спробувати "присадити" її на книжки.

5. Завжди цікавитись не лише своїм життям, а й залишатися в контакті зі своїми дідусями, бабусями й всіма іншими членами родини. Тому що родина — це головне!

Лідіє, ви приховуєте своє особисте життя. Скажіть, чи є у вас прихильники?

Звісно, що в мене є прихильники. Може, я не про всіх знаю. Я живу родиною і кар’єрою. Багато подорожую - встигаю побачити Україну, світ. Навіть на свій День народження полетіла відпочивати. Гуляю виноградниками, що спускаються просто у воду, плаваю в озері. Ловлю дзен та відпочиваю. Не шукаю кохання, але вірю, що мене коханий знайде. Не заважаю собі мріяти про це.

А якими якостями повинен володіти чоловік, щоб вам сподобатися?

Не будемо забігати наперед. Буду загадковою.

І наостанок скажіть, що робить вас вами?

Почуття гумору і хороший апетит!

Автор: Діана Могилєвич

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