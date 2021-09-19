Телеведуча Лідія Таран / instagram.com/lidiyataran

Українська телеведуча Лідія Таран 19 вересня відзначає своє 44-річчя. На честь свята УНІАН зібрав найцікавіші факти про ведучу 1+1.

Лідія - це дуже різноманітна людина, яка вміє дивувати. Крім того, що телезірка приділяє багато часу своїй кар'єрі, догляду за собою, дочки Василині, так вона ще й встигає подорожувати і присвячувати час своїм хобі.

Також Лідія Таран любить екстрим, добре плаває, катається на ковзанах і лижах, ходить в гори і навіть може залізти на дерево. Говорити про її успіхи можна нескінченно, але краще все побачити своїми очима.

Таран любить займатися йогою / instagram.com/lidiyataran
Таран любить займатися йогою / instagram.com/lidiyataran
Таран любить займатися йогою / instagram.com/lidiyataran
Таран любить займатися йогою / instagram.com/lidiyataran
Таран любить займатися йогою / instagram.com/lidiyataran
Таран любить займатися йогою / instagram.com/lidiyataran

Її почуттю гумору можна тільки позаздрити. Чого тільки варте її відео зі студії ТСН, де в ефірі у неї розстебнулося плаття. Нагадаємо, що тоді Таран сама над собою пожартувала і запитала, чи варто їй менше їсти.

Ведуча 1+1 приділяє багато часу по догляду за собою. Попри те, що її образи завжди стримані, вони з усім тим, романтичні і вишукані. Наприклад, її блакитне плаття в підлогу з квітковим принтом або ніжний костюм з прямих штанів і блузки з ластівками. Для вечірніх "луків" Таран вибирає яскраві сукні, які підкреслюють її жіночність і самобутність.

Стильний образ Лідії Таран / instagram.com/lidiyataran
Стильний образ Лідії Таран / instagram.com/lidiyataran
Стильний образ Лідії Таран / instagram.com/lidiyataran
Стильний образ Лідії Таран / instagram.com/lidiyataran

Нагадаємо, з 2009 року Таран є ведучою на телеканалі 1+1 і 2+2. Вона вела такі програми, як "Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН" і "ПроФутбол".

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Автор: Діана Могилєвич