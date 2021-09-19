Лідія Таран - особистість з масою інтересів, що робить її максимально привабливою.

Українська телеведуча Лідія Таран 19 вересня відзначає своє 44-річчя. На честь свята УНІАН зібрав найцікавіші факти про ведучу 1+1.

Лідія - це дуже різноманітна людина, яка вміє дивувати. Крім того, що телезірка приділяє багато часу своїй кар'єрі, догляду за собою, дочки Василині, так вона ще й встигає подорожувати і присвячувати час своїм хобі.

Також Лідія Таран любить екстрим, добре плаває, катається на ковзанах і лижах, ходить в гори і навіть може залізти на дерево. Говорити про її успіхи можна нескінченно, але краще все побачити своїми очима.

Її почуттю гумору можна тільки позаздрити. Чого тільки варте її відео зі студії ТСН, де в ефірі у неї розстебнулося плаття. Нагадаємо, що тоді Таран сама над собою пожартувала і запитала, чи варто їй менше їсти.

Ведуча 1+1 приділяє багато часу по догляду за собою. Попри те, що її образи завжди стримані, вони з усім тим, романтичні і вишукані. Наприклад, її блакитне плаття в підлогу з квітковим принтом або ніжний костюм з прямих штанів і блузки з ластівками. Для вечірніх "луків" Таран вибирає яскраві сукні, які підкреслюють її жіночність і самобутність.

Нагадаємо, з 2009 року Таран є ведучою на телеканалі 1+1 і 2+2. Вона вела такі програми, як "Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН" і "ПроФутбол".

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Автор: Діана Могилєвич