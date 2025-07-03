Захисник героїчно загинув, відвівши літак від населеного пункту.

У Києві попрощалися з пілотом F-16 Максимом Устименком, який загинув в ніч проти 29 червня під час відбиття ворожої атаки.

Церемонія прощання відбулася у Михайлівському соборі. Як повідомляють журналісти Новини.LIVE, під час прощання священник сказав:

"Він міг катапультуватися, але відвів літак від осель мирних громадян… Взірець справжнього лицаря, справжнього звитяжного воїна, котрий, рятуючи чужі життя, не шкодував власного".

Загибель Максима Устименка

Як писав УНІАН, під час відбиття нічної атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко. Перед трагедією пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння та збив сім повітряних цілей.

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"Під час відпрацювання останньої - його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!", - повідомили у Повітряних силах.

Після цього президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту Устименку.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу - полковнику (посмертно)", - йдеться в указі.

Водночас мама "Джуса" розповіла про загиблого пілота F-16. За її словами, Устименко навчався з іншим українським льотчиком - Андрієм "Джусом" Пільщиковим, який загинув 2 роки тому.

"Це був суперінтелект групи, чудовий айтішник. У нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати Маршалом Авіації", - наголосила Лілія Авер'янова.

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