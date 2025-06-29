Устименко загинув, відбиваючи масовану повітряну атаку росіян у ніч на 29 червня.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту F-16 Максиму Устименку, який загинув, відбиваючи нічну атаку росіян. Про це йдеться в указі голови держави №444/2025 від 29 червня.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу - полковнику (посмертно)", - сказано в указі.

Нагадаємо, що Максим Устименко загинув, відбиваючи масовану повітряну атаку росіян у ніч на 29 червня. У цей час він пілотував український винищувач F-16.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, пілот збив сім повітряних цілей окупантів. Його винищувач зазнав пошкоджень і почав втрачати висоту. Устименко зміг відвести літак від населеного пункту, але катапультуватися не встиг.

Мама "Джуса" розповіла про загиблого Максима Устименка

Раніше мама Андрія "Джуса" Пільщикова, який загинув два роки тому, Лілія Авер'янова розповіла, що її син навчався в академії разом із Максимом Устименком. Жінка описала його як "хлопця зі сталі", який "завжди прагнув бути кращим".

"Це просто важко навіть сказати, яка насправді втрата, тому що це високоінтелектуальний офіцер. Високого першого класу - мало хто мав перший клас. Підполковник молодий. Це люди, які повинні були ставати на чолі наших Повітряних сил", - сказала Авер'янова в розмові з журналістами.

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