В Устименка залишився 4-річний син.

Пілот українського F-16 Максим Устименко, який загинув, відбиваючи нічну атаку окупантів, навчався з іншим українським льотчиком - Андрієм (Джус) Пільщиковим, загиблим 2 роки тому.

Про це розповіла мама Джуса Лілія Авер’янова. Устименка жінка описала як "хлопця зі сталі", який "завжди прагнув бути найкращим". Він був одногрупником її сина з першого курсу.

"Це був суперінтелект групи, чудовий айтішник. У нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати Маршалом Авіації", - написала Авер’янова.

Відео дня

Крім того, дружина іншого українського льотчика - Олексія Меся (Мунфіша) - розповіла, що в Устименка залишився 4-річний син.

Максим Устименко: що відомо про загибель

Льотчик 1 класу і пілот F-16 Максим Устименко розбився в ніч на 29 червня, відбиваючи масовану ракетну атаку окупантів.

У Повітряних силах повідомили, що під час відпрацювання однієї з цілей винищувач Устименка зазнав ушкоджень і почав падати. Льотчик відвів літак від населеного пункту, але катапультуватись вже не встиг.

Після цього президент Володимир Зеленський розпорядився з’ясувати всі деталі загибелі українського пілота.

Вас також можуть зацікавити новини: