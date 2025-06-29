Зеленський заявив, що Україні потрібно посилювати протиповітряну оборону американськими системами, які країна готова купити.

Президент України Володимир Зеленський доручив з’ясовувати всі обставини загибелі пілота F-16 Максима Устименка.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі глави держави, де він зазначає, що майже всю ніч в Україні лунала тривога, оскільки ворог атакував дронами і ракетами українські міста.

"На жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот F-16 Максим Устименко. Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну", - підкреслив Зеленський.

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Він наголосив, що росіяни били по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, було поранено дитину.

"Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів. Лише за цей тиждень було понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. Путін давно вирішив, що буде воювати далі попри заклики світу до миру. Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист. Від балістики, ракет і дронів, від терору", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україні потрібно посилювати протиповітряну оборону. "Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів, Європи та всіх наших партнерів", - зауважив він.

Максим Устименко: що відомо про загибель

Раніше Повітряні сили заявили, що в ніч на 29 червня, відбиваючи масований повітряний напад росіян, на винищувачі F-16 розбився льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко.

Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння та збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав падати. Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг.

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