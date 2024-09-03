Колаборант почав співпрацювати з росіянами відразу після захоплення міста. Наразі він у реанімації.

У тимчасово окупованому Маріуполі партизани поцілили цеглою у "голову Маріупольської міської ради".

Про це повідомила Маріупольська міська рада. "Так званому "голові Маріупольської міської ради" олегу носенку невідомі кинули в голову цеглу. Він отримав черепно-мозкову травму, у нього важкий стан, перебуває у реанімації", - йдеться у повідомленні міськради з посиланням на "Маріуполь.Спротив".

У Маріупольській міськраді зазначили, що олег носенко почав співпрацювати з російськими окупантами одразу після захоплення міста. Спочатку він був радником псевдомера олега моргуна, а також одним з організаторів так званих "виборів" у місті під проводом окупантів.

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Ситуація в Маріуполі

20 серпня стало відомо, що російська влада побудувала залізничне сполучення з Ростова до Маріуполя, і вже навіть почала його використовувати, втім наразі залізниця працює зовсім не так активно, як планували окупанти.

Як розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, за добу фіксують лише один вантажний поїзд. Залізниця працює обмежено через безпекові питання, тому окупанти змушені використовувати інші шляхи для постачання вантажів.

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