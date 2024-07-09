Це не перша диверсія партизанів на окупаційній залізниці.

Партизани з "АТЕШ" повідомили, що вже вчинили другу диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та окупований Маріуполь.

На цей раз учасники руху спалили релейну шафу на залізниці біля населеного пункту Шахти, йдеться у повідомленні руху.

Як зазначили в "АТЕШ", залізнична магістраль використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій.

"Ми продовжуємо боротьбу з оккупантами всіма силами. І кількість наших диверсій з кожним днем ​​буде дедалі більше. Військовослужбовцям Росії не варто розслаблятися ні на хвилину, наша помста за ваші злочинні дії буде страшною", - прокоментували партизани.

Нагадаємо, окупанти намагаються побудувати залізницю від Ростова-на-дону до Маріуполя, а далі її планують пустити до анексованого Криму.

Діяльність партизанів Атеш

5 липня партизани руху "АТЕШ" провели диверсію на залізничній гілці, якою росіяни перевозили боєприпаси з Північної Кореї, рух залізничних складів було зупинено.

"Агентам "АТЕШ" вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювали доставку північнокорейських боєприпасів", - ідеться в повідомленні.

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