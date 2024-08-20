Окупанти змушені використовувати інші шляхи для постачання вантажів.

Російська влада побудувала залізничне сполучення з Ростова до Маріуполя, і вже навіть почала його використовувати, втім наразі залізниця працює зовсім не так активно, як планували окупанти.

Як розповів "24 Каналу" радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, за добу фіксують лише один вантажний поїзд. Залізниця працює обмежено через безпекові питання, тому окупанти змушені використовувати інші шляхи для постачання вантажів.

Андрющенко зауважив, що окупанти використовують вантажну станцію Кальчик неподалік Маріуполя.

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"Там можна досить ефективно проводити навантаження та розвантаження. Але головне питання в безпеці. Саме на цій станції росіяни можуть забезпечити відсутність фіксації та прямого спостереження з боку України", - пояснив він.

Крім того, радник міського голови Маріуполя зазначив, що наразі окупанти активніше відстежують дії партизанів, тому пУкраїна не публікує фото та відео диверсій із залізничних станцій.

Він також додав, що залізниця мала бути пов'язана з Маріупольським портом, але він не працює, зокрема, через те, що вся увага росіян наразі звернена на Курську операцію, а також на північ Донеччини.

Наразі для постачання Східного напрямку окупанти використовують іншу залізницю та шляхи, зокрема через Дебальцеве. А нова гілка, за словами Андрющенка, залишається резервною для постачання вантажів невеликому угрупованню, яке перебуває на території Маріупольського району.

Маріуполь - новини

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російські окупаційні війська посилено зводять фортифікаційні споруди поблизу Маріуполя, вочевидь, готючись до відбиття наступу ЗСУ

Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі внаслідок "бавовни" було пошкоджено базу російських загарбників - пошкоджено техніку та ППО.

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