У тимчасово окупованому Маріуполі внаслідок "бавовни" пошкоджено базу російських загарбників.
Про це повідомила Маріупольська міськрада. "За попередньою інформацією, внаслідок сьогоднішніх обстрілів, в окупованому місті було влучання в базування окупантів. Пошкоджено до 5 одиниць техніки. Також було пошкоджено ППО загарбників", - йдеться у повідомленні.
У міськраді додали, що крім цього, є інформація, що удари прийшлися на полігон біля селища Старий Крим та базуванню загарбників біля військкомату у селищі Нікольське.
Інформації від окупантів щодо наслідків обстрілів в даний час немає, зазначили у міськраді.
"Бавовна" в Маріуполі
В окупованому місті час від часу стається "бавовна". Так, взимку внаслідок "бавовни" в Маріуполі було влучання в казарму окупантів біля МФК ім. Ілліча в районі 3-го Депо ТТУ у Кальміуському районі міста.
А перед новим роком на території колишнього Хладокомбінату у Кальміському районі, де окупанти необережно сховали БК та технику, пролунав вибух. Тоді на "бавовну" перетворились і 10 окупантів.
Через постійну "бавовну" мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що місто стало небезпечним для перебування окупантів. При цьому російські військові майже постійно перевозять на вантажівках через тимчасово окупований Маріуполь зуби дракона.