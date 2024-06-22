Інформації від окупантів щодо наслідків обстрілів в даний час немає, зазначили у міськраді Маріуполя.

У тимчасово окупованому Маріуполі внаслідок "бавовни" пошкоджено базу російських загарбників.

Про це повідомила Маріупольська міськрада. "За попередньою інформацією, внаслідок сьогоднішніх обстрілів, в окупованому місті було влучання в базування окупантів. Пошкоджено до 5 одиниць техніки. Також було пошкоджено ППО загарбників", - йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що крім цього, є інформація, що удари прийшлися на полігон біля селища Старий Крим та базуванню загарбників біля військкомату у селищі Нікольське.

Відео дня

Інформації від окупантів щодо наслідків обстрілів в даний час немає, зазначили у міськраді.

"Бавовна" в Маріуполі

В окупованому місті час від часу стається "бавовна". Так, взимку внаслідок "бавовни" в Маріуполі було влучання в казарму окупантів біля МФК ім. Ілліча в районі 3-го Депо ТТУ у Кальміуському районі міста.

А перед новим роком на території колишнього Хладокомбінату у Кальміському районі, де окупанти необережно сховали БК та технику, пролунав вибух. Тоді на "бавовну" перетворились і 10 окупантів.

Через постійну "бавовну" мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що місто стало небезпечним для перебування окупантів. При цьому російські військові майже постійно перевозять на вантажівках через тимчасово окупований Маріуполь зуби дракона.

Вас також можуть зацікавити новини: