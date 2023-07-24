Серед 35 країн-учасниць "філателістичний Оскар 2023" за найкращу марку здобула "Укрпошта".

Легендарна поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді …!" здобула гран-прі нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго" в Італії. Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Українські поштові марки продовжують підкорювати світ та отримувати відзнаки на міжнародних конкурсах. Легендарна марка "Русскій воєнний корабль, іді…!", яка була презентована "Укрпоштою" 12 квітня 2022 року, отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго" (Італія) – гран-прі, або як його ще називають самі організатори – "філателістичний Оскар", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до складу міжнародного журі конкурсу філателістичної премії "Азіаго" входять видавці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарії, урядовці. Серед 35 країн-учасниць "філателістичний Оскар 2023" за найкращу марку здобула "Укрпошта".

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Урочиста церемонія та вручення нагород пройшла 23 липня на муніципальній площі Азіаго, провінція Віченца.

Легендарна марка від "Укрпошти" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2022 року "Укрпошта" випустила марку "Русскій воєнний корабль, іді…!". Ці слова сказав український прикордонник з острова Зміїний, коли окупанти сказали йому здатися. Тираж марки з кораблем став рекордним та дорівнював 1 мільйон примірників.

16 червня стало відомо, що "Укрпошта" перемогла в премії "World Post & Parcel Awards - 2023". Марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" була визнана найкращою у світі у 2022 році.

Також "Укрпошта" була відзначена нагородами почесної премії у сфері поштової та експрес-доставки "World Post & Parcel Awards 2023" відразу в трьох категоріях: "Філателістична кампанія року", "Поштовий оператор" та в спеціальній номінації "Лідер галузі". Урочисте нагородження переможців тоді пройшло 14 червня в столиці Естонії, Таллінні.

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