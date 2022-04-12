Марки дійсні для оплати послуг поштового зв'язку у всіх відділеннях.

"Укрпошта" ввела в обіг поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!"

Про це повідомила прес-служба підприємства.

"Нарешті! Сьогодні ввели в обіг поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді... !" Можна придбати онлайн або у головпоштамтах вашого міста", - йдеться у повідомленні.

Марки є дійсними для оплати послуг поштового зв'язку в усіх відділеннях.

На презентації марок і конвертів був присутній український герой, морський піхотинець з Черкаської області Роман Грибов. Саме він став автором культової фрази, яку сьогодні увічнили в поштових марках.

На презентації також був і український письменник Сергій Жадан.

Нагадаємо, ескіз для поштової марки "Російський військовий корабель, йди на...!" обраний за результатами народного голосування серед користувачів соцмереж. Найбільше голосів вони віддали за малюнок Бориса Гроха - 1756 з 8000 користувачів Facebook і Instagram.

Довідка УНІАН. "Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими фашистами.

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