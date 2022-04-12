На презентації був сам автор дегендарної цитати / фото Укрпошта

"Укрпошта" ввела в обіг поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!"

Про це повідомила прес-служба підприємства.

"Нарешті! Сьогодні ввели в обіг поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді... !" Можна придбати онлайн або у головпоштамтах вашого міста", - йдеться у повідомленні.

Марки є дійсними для оплати послуг поштового зв'язку в усіх відділеннях.

На презентації марок і конвертів був присутній український герой, морський піхотинець з Черкаської області Роман Грибов. Саме він став автором культової фрази, яку сьогодні увічнили в поштових марках.

На презентації також був і український письменник Сергій Жадан.

Фото В Україні ввели в обіг марку ''Русскій воєнний корабль, іді...'' 12 квітня 2022
Фото В Україні ввели в обіг марку ''Русскій воєнний корабль, іді...'' 12 квітня 2022
Фото В Україні ввели в обіг марку ''Русскій воєнний корабль, іді...'' 12 квітня 2022
Фото В Україні ввели в обіг марку ''Русскій воєнний корабль, іді...'' 12 квітня 2022
Фото В Україні ввели в обіг марку ''Русскій воєнний корабль, іді...'' 12 квітня 2022
Фото В Україні ввели в обіг марку ''Русскій воєнний корабль, іді...'' 12 квітня 2022
Фото В Україні ввели в обіг марку ''Русскій воєнний корабль, іді...'' 12 квітня 2022
Фото В Україні ввели в обіг марку ''Русскій воєнний корабль, іді...'' 12 квітня 2022

Нагадаємо, ескіз для поштової марки "Російський військовий корабель, йди на...!" обраний за результатами народного голосування серед користувачів соцмереж. Найбільше голосів вони віддали за малюнок Бориса Гроха - 1756 з 8000 користувачів Facebook і Instagram.

Довідка УНІАН. "Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими фашистами.

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