На його місці планується побудувати оновлений заклад цієї мережі.

У Києві почали демонтувати ресторан McDonald's на Вокзальній площі. Після ремонту жителі та гості столиці будуть мати змогу відвідати заклад з новим дизайном. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

На відео можна побачити, що будівлю огородили стрічкою. Там працює бригада будівельників та розташована спецтехніка для демонтажу будівлі.

Як раніше повідомляли у пресслужбі McDonald's в Україні, ресторан зачиняється на реконструкцію до кінця осені. Там додали, що оновлений заклад матиме 193 місця, а також відкриється тераса на 88 місць. Також у новому McDonald's вперше з'явиться 11 терміналів самооблуговування.

Також McDonald’s на Центральному вокзалі столиці стане першим закладом української мережі, який буде мати ліфт між першим та другим поверхом.

Відомо, що у 2011 році McDonald’s на Вокзальній площі став другим у світі рестораном мережі за кількістю відвідувань.

McDonald's - останні новини

Як писав УНІАН, McDonald's втратив свій торговий знак "Біг Мак" для продуктів з м'яса птиці, проте зберіг його для яловичини. Сталося це після тривалої суперечки з ірландським конкурентом Supermac's.

Конкурент заявляв, що McDonald's використовував торговельну марку, аби заблокувати розширення ірландської мережі ресторанів швидкого харчування у блоці.

Також експерти розповіли, чому Coca-Cola смачніша у McDonald's. За їхніми словами, значну роль у цьому відіграє краща вода, різна упаковка та інший розмір соломинки.

Вас також можуть зацікавити новини: