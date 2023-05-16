У цих закладах спершу буде представлене скорочене меню, яке поступово розширюватиметься.

Мережа ресторанів McDonald’s з 16 травня відновлює роботу двох ресторанів у Кременчуці на вул. Київській, 6 та у Полтаві на вул. Європейській, 187-А.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, який є в розпорядженні УНІАН. В мережі повідомили, що в обох ресторанах клієнти можуть зробити замовлення в залі ресторану на касі чи через термінали самообслуговування, а також на МакДрайві.

Заклади працюватимуть з 07:00 до 22:00 та дотримуватимуться розширених правил безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси й зачиняє заклад, аби працівники і гості могли пройти в укриття.

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В McDonald’s підкреслили, що у разі підвищеного попиту в перші дні роботи заклади працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів для ефективнішого відпрацювання оновлених процедур з безпеки.

"За аналогією до відновлення роботи ресторанів, що тривалий час були зачиненими, у закладах Полтави та Кременчука спершу буде представлене скорочене меню, яке поступово розширюватиметься", – йдеться в повідомленні.

В компанії зазначають, що із відкриттям цих закладів McDonald’s вже відновив понад 70% ресторанів мережі. Разом із щойно відновленими закладами в Україні нині працюють 87 ресторанів McDonald’s.

На початку війни McDonald’s закрив свої заклади в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку повномасштабної війни всі заклади McDonald’s припинили свою роботу в Україні.

Влітку минулого року Україна вела переговори щодо відкриття закладів компанії. Врешті у вересні в Києві відкрились три ресторани мережі, вони працювали лише на доставку. Згодом в столиці почали поступово відкриватись і інші точки.

Після Києва мережа відновила свою роботу у Львові, потім – у Тернополі, Рівному, Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську і ще багатьох містах України.