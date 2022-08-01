У зв'язку з війною компанія не може будувати конкретні плани.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні у серпні немає планів відкриватися.

Про це заявила керівниця відділу зв'язків із громадськістю у McDonald's Алеся Муджирі для OBOZREVATEL.

"Ця інформація є неправдивою (про відкриття ресторанів у серпні - УНІАН). Зараз ми постійно оцінюємо ситуацію. У деяких областях ми маємо амбіції відновити роботу, але в поточній ситуації не можемо озвучувати конкретні плани. Стежте за оновленнями, щойно у нас будуть плани, ми їх не приховуватимемо. Але зараз планів відкривати ресторани в серпні немає, втім у нас є амбіції відновити роботу в майбутньому", – сказала представниця компанії.

Раніше була інформація, що McDonald's працює над оновленням протоколів безпеки, щоб таки відновити свою роботу в Україні.

Також МЗС України активно переконує американську корпорацію McDonald's повернутися на український ринок.

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