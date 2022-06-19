В Україні можуть відкритися ресторани McDonald’s / Ілюстрація REUTERS

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що зовнішньополітичне відомство активно переконує американську корпорацію McDonald’s відновити роботу ресторанів в Україні.

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"З початком повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. Але ми в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення їх роботи, тому активно переконуємо їх повертатися", - наголосив Кулеба.

За його словами, кілька тижнів тому МЗС встановило зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США.

"Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже "МакДоналдс" є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається", - заявив міністр.

Як відомо, ресторани мережі McDonald’s не працюють в Україні з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Раніше у компанії заявили, що не будуть відкриватися до кінця війни. 

Як повідомляв УНІАН, у травні McDonald's оголосив, що остаточно залишає Росію. Замість нього у Москві вже відкрили новий заклад під назвою "Вкусно и точка".

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