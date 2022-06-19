Глава МЗС заявив, що наразі є умови для відновлення роботи ресторанів, які закрилися через початок війни Росії проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що зовнішньополітичне відомство активно переконує американську корпорацію McDonald’s відновити роботу ресторанів в Україні.

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"З початком повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. Але ми в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення їх роботи, тому активно переконуємо їх повертатися", - наголосив Кулеба.

За його словами, кілька тижнів тому МЗС встановило зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США.

"Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже "МакДоналдс" є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається", - заявив міністр.

Як відомо, ресторани мережі McDonald’s не працюють в Україні з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Раніше у компанії заявили, що не будуть відкриватися до кінця війни.

Як повідомляв УНІАН, у травні McDonald's оголосив, що остаточно залишає Росію. Замість нього у Москві вже відкрили новий заклад під назвою "Вкусно и точка".

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