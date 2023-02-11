Він зазначив, що з кожним новим прильотом, збитки від війни в місті зростають.

Майже за рік війни будівлі в Харкові сильно постраждали. Ілюстрацією масштабу руйнувань у місті стала Північна Салтівка - найбільший спальний район в Україні, який місяцями обстрілювали росіяни в намаганні окупувати місто.

Про це в інтерв'ю Бі-бі-сі розповів мер Харкова Ігор Терехов. "Мені здається, там немає жодного будинку, який був би без руйнувань", - прокоментував він.

"Якщо ти бачиш один приліт або два, то начебто зовні все нічого, думаєш, швиденько зробимо, а коли входиш всередину, а всередині катастрофа", - поділився мер.

Він згадав одну зі шкіл, розташовану в цьому районі, і сказав, що майже за рік війни вона пережила 18 прильотів, і в будівлі не залишилося жодного цілого класу.

Мер Харкова зазначив, що наразі понад 4500 багатоквартирних будинків "тою чи іншою мірою зруйновані". Всього в обласному центрі їх приблизно 8200, тому можна сказати, що мова йде про пошкодження більша частина житлового фонду. Крім того, Терехов зазначив, що близько 500 будинків і зовсім не підлягають відновленню.

При цьому влада Харкова оцінює збиток, заподіяний росіянами в $9 млрд. Однак Терехов зазначив, що сума збитку постійно зростає на десятки і сотні тисяч доларів після кожного російського обстрілу.

"Прилетів снаряд в землю і руйнувань немає. Але зіткнення снарядів із землею веде до деформації труб, розбиває їх. Сьогодні цього не видно, а завтра зрозуміло, що немає частини трубопроводу. І це стосується тепла, води, електроенергії", - пояснив мер.

Спроба окупації Харкова

Росіяни спробували окупувати Харків, підійшовши впритул до міста 26 лютого. Тоді вони спробували здійснити танковий прорив. 27 лютого російська колона бронетехніки здійснила ще одну спробу прорватися в місто, проте була розбита, а частина російських військових сховалася в школі №134, недалеко від центру міста. Пізніше їх знищили разом з будівлею школи.

Після цього росіяни вже не намагалися увійти до Харкова. В кінці квітня-початку травня в ході контрнаступу ЗСУ відкинули окупантів від міста.

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