Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що електроживлення критичної інфраструктури Харкова відновлюється.

У Харкові в результаті атаки на критичну інфраструктуру близько 150 тисяч абонентів у місті залишаються без електроенергії.

Про це повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз у нас близько 150 тисяч абонентів по місту Харків без електроенергії. Частково ми вже відновлюємо водопостачання та теплопостачання. Відновлюємо електроживлення критичної інфраструктури Харкова - це водоканали і відповідні теплові мережі", - сказав він.

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Синєгубов додав, що ворог о 04:00 завдав близько 12 ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Це Харківський, Чугуївський райони та місто Харків.

Удар по Україні 10 лютого

У ніч з 9 на 10 лютого російські окупанти намагалися атакувати українські міста іранськими дронами-камікадзе.

Близько 4 ранку Росія спробувала завдати ударів по ряду міст України ракетами. У Харкові загарбники потрапили в об'єкт критичної інфраструктури, у місті та області зафіксували 10 вибухів.

Повітряні Сили Збройних сил України на світанку збили п'ять крилатих ракет "Калібр" і п'ять дронів Shahed. Всього російські окупанти випустили шість крилатих ракет і сім дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Ситуація в енергосистемі України

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім АЕС, інші електростанції - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли існує найбільший дефіцит.

По всій Україні, починаючи з 8 лютого були змінені ліміти споживання для того, щоб зрозуміти, скільки споживають регіони з постійним доступом до електроенергії. По черзі в кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання.

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