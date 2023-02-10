У Харкові в результаті атаки на критичну інфраструктуру близько 150 тисяч абонентів у місті залишаються без електроенергії.
Про це повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі інформаційного телемарафону.
"Зараз у нас близько 150 тисяч абонентів по місту Харків без електроенергії. Частково ми вже відновлюємо водопостачання та теплопостачання. Відновлюємо електроживлення критичної інфраструктури Харкова - це водоканали і відповідні теплові мережі", - сказав він.
Синєгубов додав, що ворог о 04:00 завдав близько 12 ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Це Харківський, Чугуївський райони та місто Харків.
Удар по Україні 10 лютого
У ніч з 9 на 10 лютого російські окупанти намагалися атакувати українські міста іранськими дронами-камікадзе.
Близько 4 ранку Росія спробувала завдати ударів по ряду міст України ракетами. У Харкові загарбники потрапили в об'єкт критичної інфраструктури, у місті та області зафіксували 10 вибухів.
Повітряні Сили Збройних сил України на світанку збили п'ять крилатих ракет "Калібр" і п'ять дронів Shahed. Всього російські окупанти випустили шість крилатих ракет і сім дронів-камікадзе Shahed-136/131.
Ситуація в енергосистемі України
Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.
Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.
Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.
Крім АЕС, інші електростанції - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли існує найбільший дефіцит.
По всій Україні, починаючи з 8 лютого були змінені ліміти споживання для того, щоб зрозуміти, скільки споживають регіони з постійним доступом до електроенергії. По черзі в кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання.