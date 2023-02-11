Протягом доби росіяни обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів в декількох районах.

Російські окупант вчора завдали масованого ракетного удару по Харкову та Харківській області, внаслідок чого є пошкодження об'єктів енергогенеруючої критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що внаслідок ударів отримали поранення 8 цивільних людей. "Вночі було відновлено електропостачання та заживлено 100% споживачів по місту та області. Однак, через наслідки ракетних ударів 11 та 12 лютого будуть діяти спеціальні графіки аварійних відключень для 12 черг", - зазначив Синєгубов.

За його даними, протягом доби росіяни обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

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Внаслідок обстрілів та авіаційних ударів по Вовчанську Чугуївського району пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля "Ощадбанку", аптека, дитячий садок та інші цивільні об'єкти. Отримала поранення та була госпіталізована 69-річна жінка.

У Куп'янську обстрілами пошкоджені сім приватних будинків. У селі Одноробівка Богодухівського району пошкоджено два двоповерхових багатоквартирних будинки, об'єкти інфраструктури.

Синєгубов також зазначив, що на деокупованих територіях області триває розмінування. За минулу добу піротехніки знешкодили 43 вибухонебезпечні предмети.

Обстріли Харківщини

5 лютого росіяни вдарили по центру Харкову з С-300. Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань. Отримав поранення охоронець. Інша ракета впала біля житлового будинку і поранила чотирьох людей.

7 лютого близько 23:00 російські окупанти також завдали ракетного удару по центру Харкова. Чотирі ракети влучили у об'єкт цивільної інфраструктури.

А 9 лютого окупанти масовано обстріляли прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. Під ворожим вогнем перебували щонайменше 23 населені пункти, внаслідок чого дві людини загинули, ще п'ятеро поранені.

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