Він зазначив, що його турбує зростання ненависті до всього російського.

Мер Одеси Геннадій Труханов виступив проти перейменування вулиці Пушкінська в місті.

Про це він розповів в інтерв'ю The New York Times.

Видання зазначає, що на Труханова чиниться тиск з метою перейменувати вулицю Пушкіна поруч з мерією.

"Ні, я б цього (перейменування) не підтримав. Одеса - багатокультурна столиця України. Мене турбує зростання ненависті до всього російського", - сказав він.

Також мер відповів на питання про те, чи здатний президент Російської Федерації Володимир Путін завдати удару по центру Одеси.

"Той, хто здатний на Бучу, на Маріуполь, на те, що відбувається на шляху до Миколаєва, здатний на все", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Геннадій Труханов заявляв, що в Одесі перейменують всі вулиці, назви яких пов'язані з країною-агресором Росією.

"Ми не бажаємо мати нічого спільного з державою, яка сьогодні намагається стерти наше місто, нашу країну з лиця землі", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Як раніше повідомляв УНІАН, з навчальної програми українських шкіл виключать твори понад 40 російських і радянських письменників, поетів, прозаїків і художників. Виключених авторів збираються замінити творами світових класиків.

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