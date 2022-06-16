Гоголя перенесуть до української класики.

З навчальної програми українських шкіл вилучать твори російських та радянських авторів.

Про це йдеться у відповідному рішенні робочої групи МОН щодо оновлення програми для 9-11 класів, цитує портал Освіта.ua.

Рішення фахівці обґрунтовують питанням доцільності вивчення російської культури й літератури в умовах російсько-української війни.

Згідно з текстом рішення, йдеться про вилучення творів понад 40 російських та радянських письменників, поетів, прозаїків та митців.

Не буде у програмі світової літератури творів Пушкіна, Крилова, Чехова, Лермонтова, Булгакова, Толстого, Тургенєва, Буніна, Мандельштама, Некрасова, Блока, Достоєвського і Грибоєдова.

Також виключені твори Окуджави, Бикова, Єсеніна, Шолохова, Пастернака, Маяковського, Ахматової, Гумільова, Цвєтаєвої, Ільфа і Петрова та інших.

Виключених авторів обіцяють замінити творами світових класиків.

Гоголя та Халілова рекомендоване перенести до навчальних програм з української літератури.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Під вогнем, як і раніше, Білогорівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. У Сєвередонецьку ворог веде постійний штурм.

На Слобожанському напрямку ворог має намір відновити наступ. Під Харковом окупанти намагаються утримати зайняті рубежі - обстрілюють українські позиції та звільнені від РФ села.

На сьогодні ЗСУ знищили вже майже 33 тисячі російських військових, тисячі одиниць ворожої техніки.

Через великі втрати командування РФ перекинуло в Україну нові сили, але, на думку українських розвідників, угруповання окупантів на Донбасі значно недоукомплектовані та роз'єднані.

Разом з тим українські військові рапортують про наближення до окупованого Херсона. Єдине, що зупиняє ЗСУ, - брак зброї, йдеться в матеріалі Reuters.

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