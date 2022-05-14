За словами Труханова, захисники Маріуполя відстоюють Україну, відтягують на себе більшу частину російських військ.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Маріуполь рятує Одесу.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

За словами Труханова, захисники Маріуполя відстоюють Україну, відтягують на себе більшу частину російських військ.

"Дійсно, це триває. Маріуполь рятує не тільки Одесу, на мій погляд, а Україну в цілому, тому що та самовідданість, яку проявляють наші військові в Маріуполі, - це дійсно приклад героїзму. Я вважаю, ми в Одесі відчуваємо себе у відносній безпеці, тому що там бій йде в прямому сенсі не на життя, а на смерть", - зазначив мер.

Ситуація на "Азовсталі":

Після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" в Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ударів по території заводу і за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені.

13 травня Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення з заводу "Азовсталь" українських бійців, з президентом РФ Володимиром Путіним про це говоритиме президент Фінляндії. Йдеться про порятунок живих і вивезення тіл загиблих.

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