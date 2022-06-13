В Одесі буде вулиця Героїв Маріуполя і площа Великої Британії.

В Одесі перейменувати всі вулиці, назви яких пов'язані з країною-агресором Росією.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов у Facebook.

Він зазначив, що йде четвертий місяць кровопролитної війни з російськими окупантами. День за днем українці відстоюють своє право жити у вільній і незалежній країні.

"І з кожним днем слова "братній народ" виглядають все лицемірніше і цинічніше. Одеса зазнала своїх втрат у цій війні. І ми не бажаємо мати нічого спільного з державою, яка сьогодні намагається стерти наше місто, нашу країну з лиця землі. Зокрема, мова йде про назви одеських вулиць, які ніяк не пов'язані з історією Одеси!", - підкреслив Труханов.

За його словами, такі вулиці як Новомосковська, Бородинська, Курська, Воронезька, Чапаєва та інші повинні бути в Одесі перейменовані.

Поряд з цим, відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", повинні бути переведені на українську мову назви 24 одеських вулиць.

Поряд з цим, в рамках Закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", повинні отримати нові назви ще 19 одеських вулиць.

Перелік вулиць буде винесено на засідання історико-топонімічної комісії міста. Остаточне рішення прийматимуть депутати міської ради на сесії.

"Але це - тільки частина проблеми. Друга її частина - нові назви одеських вулиць. У цьому процесі важливо не повторювати більшовицьких практик слідування сьогохвилинної кон'юнктури або ідеології. Ми повинні показати себе частиною цивілізованого світу, який приймає виважені рішення, цінуючи світову культуру і пам'ятаючи свою історію в різних її проявах", - зазначив Труханов.

За його словами, також пріоритетом буде повернення одеським вулицям їх історичних назв.

"Що стосується подій нинішньої війни, то я вважаю, що в новітню історію Одеси і України повинні бути вписані імена і країни, які так чи інакше ведуть нас до Перемоги", - зазначив Труханов, додавши, що в Одесі буде вулиця Героїв Маріуполя і площа Великої Британії.

Як повідомляв УНІАН, у травні у Харкові перейменували три вулиці і район, чиї назви були пов'язані з Росією.

Раніше в Дніпрі змінили назви понад трьох десятків вулиць і провулків, які були пов'язані з Росією. А в Києві перейменували відразу три залізничні станції.

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