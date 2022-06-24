Мінзахисту довкілля розпочинає офіційний процес перетворення урядової резиденції" Межигір'я " на державний парк-пам'ятник.

Кабінет міністрів ухвалив рішення створити парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення на території урядової резиденції "Межигір'я".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

"Минзахисту навколишнього середовища ... розпочинає офіційний процес перетворення урядової резиденції "Межигір'я" на державний парк-пам'ятник...Вже найближчим часом улюблене місце українських та іноземних туристів в Київській області стане природоохоронною територією, наприклад, як "Феофанія", "Маріїнський парк" або "Голосіївський ліс", - йдеться в повідомленні.

Для того, щоб урядова резиденція "Межигір'я" офіційно набула статусу парку-пам'ятки державного значення, Мінзахисту довкілля має завершити всі юридичні процедури та підготувати відповідний проект указу президента.

Межигір'я:

Майно державної резиденції "Межигір'я" у Вишгородському районі Київської області, де з 2010-го по 2014 рік проживав Янукович, було заарештовано судом у липні 2015 року.

На початку липня 2018 року суд передав "Межигір'я" в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

НАБУ розслідувало справу про заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я" з грудня 2019 року. Дії екс-президента кваліфіковані за ч.5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, його сина - за ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ.

У січні 2021 року Апеляційна палата ВАКС відмовила САП у заочному утриманні під вартою Януковича.

7 жовтня 2021 року суд заочно заарештував Януковича у справі про"Межигір'я".

13 жовтня 2021 року сина Януковича заочно заарештували у справі про "Межигір'я".

29 грудня 2021 року НАБУ закінчило розслідування заволодіння Януковичем "Межигір'ям".

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