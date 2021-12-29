Стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до Вищого антикорупційного суду.

Розслідування щодо резиденції "Межигір'я" завершене, її передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Зазначається, що детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування за підозрою колишнього президента України та його сина у заволодінні резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Дії екс-президента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч. 3 ст. 209 ("легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом"), ч. 5 ст. 368 ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") Кримінального кодексу, а його сина - за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.

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"29 грудня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до Вищого антикорупційного суду", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, протягом 2002-2013 екс-президент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір'я", а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

У межах розслідування НАБУ було ініційовано арешт сотень об'єктів рухомого, нерухомого майна та транспортних засобів, які знаходяться на території резиденції "Межигір'я". У подальшому ці об'єкти за рішенням суду передали АРМА.

"25 серпня 2021 року за клопотанням детективів НАБУ слідчий суддя Вищого антикорупційного суду надав дозвіл на здійснення заочного розслідування (in absentia) щодо колишнього президента України та його сина, що врешті дозволило завершити слідство. Крім того, обом підозрюваним ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - нагадали у Бюро.

У випадку визнання вини, зауважили в НАБУ, їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

Також в Бюро нагадали, що розслідують цю справу з грудня 2019 року. З моменту втечі екс-президента і його сина до Російської Федерації у 2014 році і до грудня 2019-го справу розслідувала Генеральна прокуратура України.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно арештував екс-президента України Віктора Януковича у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я". 13 жовтня ВАКС у цій же справі заочно арештував Олександра Януковича, сина Віктора Януковича.