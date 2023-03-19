У Зеленського вважають дуже символічним, що саме Німеччина першою заявила про готовність заарештувати диктатора.

Німеччина першою заявила про свою готовність заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю. Це дуже символічна заява, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Бездоганно. Міжнародний ордер слід виконувати. І дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти: у разі появи "підозрюваного Путіна В.В." у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований", – написав Пололяк у своєму Твіттер.

Роль Німеччини в російській агресії проти України

Багато аналітиків і офіційних осіб неодноразово стверджували, що Німеччина несе як мінімум моральну відповідальність за те, що путінська Росія напала на Україну.

Відео дня

Наприклад, голова Комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Ангела Меркель, будучи канцлером Німеччини, ухвалила низку рішень, які зробили можливим повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни Східної Європи неодноразово попереджали, що "Північний потік" потрібен Кремлю в якості енергетичної зброї. Однак Берлін ігнорував це, що навіть німецька преса характеризувала як "найбільшу ганьбу Німеччини".

Також відомо, що в останні роки Меркель особисто блокувала будь-які поставки зброї Україні. Паралельно Німеччина платила Росії сотні мільярдів євро за газ і нафту, фінансуючи її підготовку до війни.

Вас також можуть зацікавити новини: