Позиція нового уряду ФРН на чолі з канцлером Олафом Шольцем щодо питання постачання озброєння України поки невідома.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто виступала проти постачання зброї Україні через НАТО.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Про позицію Меркель щодо постачання Україні зброї видання написало після того, як міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times звинуватив Німеччину у блокуванні продажу зброї через НАТО, попри загрозу можливого вторгнення Росії.

Читайте такожБайден обговорив з новим канцлером Німеччини ризики вторгнення РФ в УкраїнуЗ урахуванням цього Україна прагнутиме купувати зброю в межах двосторонніх угод зі своїми союзниками, зокрема зі США, Великою Британією, Литвою та Францією.

Як пише Bild, за ініціативи Меркель Німеччина наклала вето на продаж Україні антидронових рушниць та протиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. На прохання колишньої канцлерки до рішення Німеччини приєдналися і Нідерланди, оскільки Меркель нібито не хотіла, щоб Німеччина була єдиною країною, яка виступає проти надання озброєння Україні на тлі загострення російської агресії.

Згодом ФРН пом'якшила позицію щодо постачання антидронових рушниць, визначивши цю зброю як нелетальну.

Позиція нового уряду ФРН на чолі з канцлером Олафом Шольцем щодо питання постачання озброєння України поки невідома.

Як повідомляв УНІАН, російський президент Володимир Путін відправив Ангелі Меркель телеграму з приводу завершення її діяльності на посту канцлера Німеччини. У тексті глава Кремля звернувся до Меркель на "ти".

За роки каденції Меркель була переважно лояльною до політики Володимира Путіна, зокрема, в останні місяці своєї діяльності в уряді активно лобіювала запуск російського трубопроводу "Північний потік-2".

Водночас виступала проти окупації Росією Криму й частини Донбасу. Під час загострень у російсько-українських відносинах виконувала роль посередника між сторонами.

З усім тим Німеччина скептично ставиться до євроінтеграційних й трансатлантичних намірів України. У Берліні, в контексті питання членства в НАТО, переконують, що спершу Києву треба врегулювати конфлікт з Росією.

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Автор: Марта Гичко